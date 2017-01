Luonnonvarakeskus käynnistää tutkimuksen tukipalveluja koskevat yt-neuvottelut

Luonnonvarakeskus (Luke) on 16.1.2017 antanut neuvotteluesityksen henkilöstöjärjestöille tutkimuksen tukipalvelujen toimintojen uudelleenjärjestelyistä. Suunniteltujen toimien kohteena on 127 Tutkimuksen tukipalvelut -yksikön henkilöä, ja vähennysarvio on enintään 42 henkilötyövuotta. Suunnitellut toimet saattavat johtaa myös henkilöiden sijoittamiseen toisille paikkakunnille.

Luken rahoitusrakenne muuttuu lähivuosina entistä vahvemmin kilpaillun ulkopuolisen tutkimusrahoituksen suuntaan. Jotta rahoitusrakenne voi muuttua, Luken on varmistettava kilpailukykynsä kansainvälisillä yhteisrahoitteisen tutkimuksen ja asiakasrahoitteisen tutkimuspalvelutoiminnan markkinoilla. Kilpailukyvyn parantamisen ja rahoitusrakenteen muutoksen vuoksi tutkimuksen tukipalvelujen rakenteen tulee olla joustava ja kevyt. Tutkimusta tukevat palvelut hankitaan jatkossa mahdollisimman täysimääräisesti valtiokonsernin osaamis- ja palvelukeskuksista. Luken ydintoimintojen kannalta keskeistä tutkijoiden osuutta koko henkilöstöstä kasvatetaan. Luken strategia nostaa tekemisen ytimeen kansainvälisyyden ja asiakkuudet. Luken tavoitteena on toimia aktiivisena kansainvälisenä tutkimusorganisaationa, joka koordinoi kasvavassa määrin laajoja EU:n puiteohjelma- ja muita kansainvälisistä rahoitusinstrumenteista rahoitettavia hankkeita. Kansainvälisyysvaatimus kaikissa Luken toiminnoissa vahvistuu merkittävästi. Taustalla muutoksissa on osaltaan valtioneuvoston 5.9.2013 päättämä tutkimuslaitoksia ja tutkimusrahoitusta koskeva kokonaisuudistus, joka toteutuu täysimääräisesti vuonna 2017. Uudistus vähentää Luken budjettirahoitusta 5,8 miljoonaa euroa vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna. Kun tähän lisätään valtion toiminnan tuottavuuden lisäämiseksi tehtävät leikkaukset, vuoden 2017 perusrahoituksen leikkaus on 7,1 miljoonaa euroa. Vahvistuva yliopisto- ja korkeakouluyhteistyö kampuksilla on suunta, johon valtion tutkimusorganisaatioita ohjataan tutkimuslaitosuudistuksen myötä. Yliopistokampusyhteistyössä on tutkimusyhteistyön sekä tutkimusympäristö- ja tutkimusinfrastruktuuriyhteistyön lisäksi runsaasti mahdollisuuksia yhteistyöhön myös tutkimusta tukevissa palveluissa.

