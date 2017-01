Rakennusliiton Suokas: Vartiainen puolittaisi rakentajien palkat

16.1.2017 14:48 | Rakennusliitto ry

Kansanedustaja Juhana Vartiaisen ehdotus yleissitovuuden poistosta merkitsisi rakentajien palkkojen puolittamista, arvioi Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas. Suokas vastaa blogissaan Vartiaisen ehdotuksiin neljästä suomalaisesta hölmöydestä, jotka poistamalla päästäisiin Ruotsi -tyyppiseen onnelaan.



-Rakentajille yleissitovuuden poisto Vartiaisen mallilla tarkoittaisi yli 50 %:n palkanalennusta. Suomen työmailla seikkailee jo nyt kymmeniä tuhansia ulkomaisia reppumiehiä EU:sta. Rajojen avaaminen kehitysmaita myöten tekisi Suomessa asuvien työllistymisen entistä haasteellisemmaksi, kuten nykyään hienosti sanotaan, kirjoittaa Suokas.

-Köyhyyttä ja eriarvoisuutta vastaan taistelevan Oxfam-järjestön mukaan 8 maailman rikkainta miestä omistaa yhtä paljon kuin puolet ihmiskunnasta, 3,6 miljardia ihmistä. Tämä ei suomalaisia poliitikkoja kiinnosta. Omistajien käsittämätön rikastuminen on aihe, josta ei haluta puhua. Syynä voi olla voimattomuus, asia on jo karannut lapasesta. Suurempi syy lienee kuitenkin halu olla suututtamatta rikkaita.

-Köyhien murjominen on sen sijaan jatkuvasti pop.

