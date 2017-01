Matkamessut käynnistää matkailuvuoden

16.1.2017 15:13 | Messukeskus

Pohjois-Euroopan suurin matkailualan tapahtuma Matkamessut avaa ovensa alan ammattilaisille ja medialle torstaina 19.1. Suurelle yleisölle Matkamessut on avoinna perjantaista sunnuntaihin 20.–22.1. Tapahtuman ohjelmassa on ajankohtaisia ilmiöitä, kohdevinkkejä sekä puheenvuoroja alan vaikuttajilta. Matkamessuilla juhlitaan myös satavuotiasta Suomea.

Matkamessujen ammattilaispäivänä torstaina TUI Inspiration Stagella kuullaan puheenvuorot muun muassa Helsingin kaupungin brändin ja markkinoinnin uudistamisesta sekä matkabloggaamisen tulevaisuudesta. Matkailualan ammattilaisista kootussa paneelikeskustelussa käydään läpi tämän hetken viisi kiinnostavinta matkailuilmiötä, paneelikeskustelun vetää Mondon päätoimittaja Kati Kelola. Matkatieto-lavalla järjestetään torstaina ja perjantaina tietoiskuja tulevaisuuden myyntityöstä, matkailijan terveydestä ja turvallisuudesta, lentoliikenteen merkityksestä sekä valmismatkalainsäädännöstä.

Suomi-ohjelmalavalla on messujen yleisöaikana perjantaista sunnuntaihin kotimaan helmistä koottua ohjelmaa. Uusi Ruokaretki Suomeen -alue esittelee puolestaan suomalaista ruokaosaamista ja kotimaisia ruokamatkailukohteita, ja siellä julkistetaan myös Suomen kansallisruoka torstaina 19.1.

Kohdevinkkeihin voi tutusta Royal Caribbean -lavalla, jossa on esittelyssä muun muassa Japani, Ecuador, Tansania, Sri Lanka sekä muita kaukokohteita. Mondo-lavalla on kuultavaa erityisesti kaupunkilomien ystäville, ja tietoiskuja on luvassa esimerkiksi Lontoon, Dublinin, Barcelonan, Tukholman ja Oslon matkailutarjonnasta.

Paikallisopas tietää parhaat mestat

Matkamesuilla esitellään uutta matkailijoille suunnattua sivustoa, jonka kautta voi varata paikallisoppaan esittelemään kohdetta. Local Guide -palvelussa voi selata oppaita, ja oppaan varaus onnistuu suoraan opaskalenterista. Oppaiden avulla matkailija saa kohteeseen paikallisen ja tuoreen näkökulman. Opastus voi olla esimerkiksi nähtävyyskierros, luontoretki tai vaikka ilta Kalliossa. Helsingin lisäksi Local Guidessa on oppaita myös Brasiliasta, Marokosta ja Portugalista, ja palvelua on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa kansainvälisille markkinoille.

Local Guiden infopisteellä (osasto 6b419) voi tutustua palveluun ja oppaisiin sekä varata oman paikallisoppaan.

Suomalaisen kaukomatkailun historiaa

Matkamessuilla julkaistaan Olympia Kaukomatkatoimiston 65-vuotishistoriikki. Olympia – ensimmäinen lapseni: tarinoita matkan varrelta -kirjassa käydään läpi Olympian ja suomalaisen kaukomatkailun värikkäitä vuosikymmeniä.

Kirja kertoo Olympia Kaukomatkatoimiston perustajasta Eero Julinista, hänen perheestään sekä Olympiasta, jolle Eero pyhitti elämänsä. Toimittaja Anu Puska on sukeltanut nyt 65 vuoden ikään ehtineen perheyhtiön historiallisiin arkistoihin sekä haastatellut Eeron ja Anjan lapsia ja joukkoa muita ihmisiä. Kirja on esittelyssä Olympian osastolla 6d50.

Matkamessujen tilaisuudet torstaina 19.1.



Matkamessuilla järjestetään avajaispäivänä median edustajille useita tilaisuuksia:

Destinations Breakfast klo 8.30–10.00 (Talvipuutarha, Messukeskus). Tule tapaamaan ulkomaisten turistitoimistojen ja kotimaisten alueorganisaatioiden edustajia ja nauttimaan aamiaista!

Ruokamatkailu ja Suomen kansallisruoan julkistus klo 10–11 (Vuoden Kokki -näytöskeittiö, halli 7, osasto 7s140)

Matkamessujen avajaiset klo 11 (TUI Inspiration Stage, halli 7)

Matkailutoimittajien Killan palkintojenjako klo 11.45 (TUI Inspiration Stage, halli 7)



