Turkki vastaa messutarjonnassaan matkailutrendeihin – esillä myös tanssia, taidetta ja gözlemeitä

MATKA 2017 -messujen partnerimaa Turkki on säilyttänyt kolmannen sijansa suomalaisten pakettimatkaajien keskuudessa. Turkki on monipuolinen kohde, ja sieltä löytyy jokaiselle jotakin: rentoilijalle, aktiiviliikkujalle ja historiannälkäiselle. Messuilla voi fiilistellä värikästä turkkilaista kansantanssia sekä maailmankuulun Ebru-taiteilijan livetyöskentelyä. Turkkia voi ihailla myös yläilmoista maailmaa kiertäneessä valokuvanäyttelyssä.

Turkki on lähellä ja sieltä löytyy monipuolinen valikoima erilaisille reissaajille: luontoa, lämpöä, nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä peräti 16 UNESCOn maailmanperintökohdetta.

Goulet-risteily – offlinessa aivot narikkaan

Perinteinen Goulet-risteily sopii nautiskelijalle, joka nauttii pysähdyksistä lahden poukamissa, uimisesta turkoosissa Välimeressä ja nukkumisesta tähtitaivaan alla veneen kannella.

– Rentoutuminen alkaa siitä hetkestä, kun vene lipuu merelle ja avaat romaanin ensimmäisen sivun, Jere Pesonen Turkin valtion kulttuuri- ja matkailutoimistosta kertoo.

Moottoripurjeveneen voi vuokrata miehistöineen, vaikka oman perheen tai ystäväporukan kesken. Matkan kohokohtia ovat uinnit keskellä turkoosia merta ja saarilla historiallisiin nähtävyyksiin tutustuminen. Suurin osa veneistä lähtee Marmariksesta tai Bodrumista. Moni tykkää viettää toisen lomaviikkonsa vesillä.

Lyykian tie – 500 km vuoristoa ja merenrantaa

Antalyasta Fethiyeen avautuu 500 kilometriä pitkä Lyykian tie. Se on historiallinen vaelluskohde, mutta myös automatkailijalle sopiva reitti turkoosia rantaviivaa seuraten. Viikon lomalla voi pysähtyä Egeanmeren eri rantakohteissa ja perinteisissä pikkukylissä tutustumassa paikalliseen ruokakulttuuriin. Reitin varrella on paljon historiallisia nähtävyyksiä, kuten vedenalainen kaupunki Kekova ja ikuiset Ciralin tulet Olympoksen vuorella. Matkan varrella kannattaa pysähtyä pikkukylissä, jossa voi tehdä ostoksia, kuten paikallisia käsitöitä.

– Turkkilaisen vieraanvaraisuuden voi kokea kylissä, joissa voi jopa saada kutsun paikallisten kotiin juomaan teetä. Kylissä kannattaa maistaa paikallisia herkkuja, jotka eroavat alueellisesti toisistaan ympäri Turkkia, Pesonen sanoo.

Dalyan – jättiläiskilpien kanssa rannalla

Vanha kalastajakylä Dalyan on uusi kohde suomalaismatkailijoille. Muihin Turkin rantalomakohteisiin verrattuna Dalyan on rauhallinen ja pieni. Lomalaiset paistattelevat päivää kuuluisalla Iztuzun-rannalla, jonne myös kerran vuodessa pesii jättiläiskilpikonnalaji Caretta Caretta. Lähellä sijaitsee yksi Dalyanin erikoisuuksista: mutakylpypaikka.

– Peseytymisen mutakylvyssä päästä varpaisiin uskotaan tekevän hyvää niin reumatismille kuin ihollekin. Länteen päin Välimerelle matkatessa jokea pitkin voi ihastella historiallisen Kaunoksen kaupungin raunioita. Vuorenrinteellä olevat Kuninkaiden kalliohaudat esiintyvät 50-luvulla ilmestyneessä elokuvassa The African Queen, Pesonen toteaa.

Kappadokia – taikamaailmassa aika pysähtyy

Turkin yhden uniikeimmista paikoista voi kokea parhaiten patikoimalla, hevosen selässä tai pyöräilemällä. Laaksoilla, kuten Love Valley ja Rose Valley on omat erityispiirteensä. Unescon maailmanperintökohde Göremessä voi ihastella kiveen louhittuja tuhansia vuosia vanhoja kirkkoja freskoineen. 0Maan alla avautuu ovi toisenlaiseen historiaan, maanalaisiin kaupunkeihin, joissa elettiin entisaikaan alueelle tunkeutujilta suojassa. Persoonalliset luolahotellit henkivät omaa rauhaansa, kaikkien hienoimmissa putiikkihotelleissa voi virkistäytyä spassa.

– Kappadokiassa voi kokea ainutlaatuisen rauhantunteen, jonka vuoksi sinne järjestetään myös joogaretriittejä, Pesonen sanoo.

Turkin valtion kulttuuri- ja matkailutoimiston Jere Pesonen nousee TUI Inspiration -lavalle pe 20.1 klo 11 MATKA 2017 -messuilla ja kertoo Turkin matkailumahdollisuuksista.

Kansantanssin hurmaa Matkamessuilla

Matkamessuilla Turkin löytää osastolta 6b50. Lisäksi messujen virallinen partnerimaa on monipuolisesti esillä erilaisten esitysten muodossa.

Turkkilainen kansantanssi on eloisaa ja värikästä. Alueelliset erot näkyvät musiikissa, liikkeissä ja vaatetuksessa. Myös nykynuoriso osaa pistää jalalla koreaksi. Erityisesti keväisin turisteilla on mahdollisuus päästä nauttimaan kaupungeissa tanssiesityksistä, joita esitetään erilaisten pyhäpäivien, festivaalien ja tapahtumien lomassa. Turkin lomakohteissa kansantanssia pääsee ihailemaan hotellien järjestämissä turkkilaisissa illoissa.

Turkkilainen kansantanssiryhmä esiintyy Matkamessuilla pe klo 16 TUI Inspiration lavalla ja la klo 12. Ryhmän esityksistä pääsee nauttimaan läpi messujen Turkin osastolla.

Ikivanha Ebru-taiteen sykähdyttää

Kuuluisa turkkilainen taiteilijapariskunta Hikmet ja Füsun Barutçugilin, Barutçugilit saapuu Matkamessuille. Helsingissä vuonna 2014 näyttelyn pitänyt pariskunta edustaa kahta klassista turkkilaista taidetyyliä, Ebrua ja Tezhibiä.

Ebru on taiteenlaji, jossa piirretään aluksi veden pintaan. Tyyli tunnetaan myös marmorointina. Sitä on käytetty vuosisatojen ajan kirjojen sivujen ja papereiden koristeluun. Hikmet Barutçugil on kuvaillut Ebrua seuraavilla sanoilla: ”Itämainen taide osuu suoraan sydämeen. Kaikki on kiinni mielikuvituksesta”.

Füsun Barutçugil on puolestaan Tezhibin, antiikkisen ja koristeellisen kalligrafian taituri. Tezhib tarkoittaa kullaksi muuttamista tai kultalehdillä päällystämistä.

Taiteilijapariskunnan työskentelyä voi ihailla Matkamessuilla Tui Inspiration -lavalla la 21.1 klo 16 su 22.1 klo 14.30. Yleisö pääsee myös itse kokeilemaan Ebrua Turkin ständillä 6 B 50.

