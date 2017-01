Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston päätökset 16.1.

Kutsu medialle: Tervetuloa kuulemaan keskustakirjaston nimi ennakkoon 21.12.2016 13:08

– Kutsu ruotsiksi alempana/ Inbjudan på svenska längre ner i meddelandefältet. Töölönlahdelle nousevasta keskustakirjastosta järjestettiin kaikille avoin nimikilpailu lokakuussa.Kilpailuun tuli yli 2 600 ehdotusta, joista on nyt valittu voittaja. Voittajanimi paljastetaan medialle luottamuksellisesti ennakkoon 31.12. klo 13-14.30 Musiikkitalossa. Uutisoitavissa se on heti, kun se on julkistettu uuden vuoden juhlassa Kansalaistorin suurella lavalla klo 22:n ja 24:n välillä. Tule kuulemaan millaisen nimen sanataiteen talo sai ja miten apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen perustelee johtamansa tuomariston nimenvalintaa. Aika: 31.12.2016 klo 13-14.30 Paikka: Musiikkitalo, Terassilämpiö, Mannerheimintie 13 a Pientä tarjoilua ― Tervetuloa! Lisätietoja: kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto, tuula.haavisto@hel.fi, puh. 09 310 85500 Välkommen att i förväg få höra namnet på centralbiblioteket En för alla öppen namntävling om det blivande centralbiblioteket i Tölöviken ordnades