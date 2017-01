KUTSU Naantalin Lasten Musiikkijuhlien tiedotustilaisuuteen

Naantalin Musiikkijuhlilla koettiin monta huippuhetkeä 20.6.2016 11:25

Naantalin Musiikkijuhlat saavutti kävijätavoitteensa tänäkin vuonna. Kävijöitä on ollut joka vuosi noin 16 000. Useat konsertit myytiin loppuun, muun muassa Jorma Hynnisen ja Ralf Gothónin yhteiskonsertti, Sinfonia Lahden konsertti, Iiro Rantalan ja Jukka Perkon Yökonsertti Raision kirkossa sekä puistokonsertti Kultarannassa. Kultarannan puistokonserttia vietettiin tuulisessa, mutta aurinkoisessa säässä. Presidenttipari kuunteli tyytyväisenä Naantali Cello Ensembleä sekä Teemu Honkasen johtamia Tapiolan kuoroa ja Key Ensembleä. Naantalin Musiikkijuhlat on hyvin tyytyväinen tämän vuoden palautteeseen ja tunnelmaan. Sää suosi juhlia, ja muutama hellepäiväkin ehti helliä innostunutta juhlayleisöä. Ensi vuonna Naantalin Musiikkijuhlilla 6.–17.6.2017 kuullaan maailman kantaesitys VIA-oratoriosta, jonka Kirkkohallitus on tilannut säveltäjä Olli Kortekankaalta reformaation merkkivuoden kunniaksi. Teos kuuluu myös viralliseen Suomi100-ohjelmaan. Oratorion esittävät viisi laulajaa, kaksi kuoroa