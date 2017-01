PlusHälsa köper Oy Wasadent Ab:s affärsverksamhet och utvecklar sin verksamhet i Vasa

Nimitysuutisia PlusTerveys-Klinikat Oy:ssä 17.1.2017 09:16

Hammaslääkäri Kaj Karlsson on nimitetty PlusTerveys-Klinikat Oy:n operatiivisesta toiminnasta vastaavaksi johtajaksi 1.1.2017. Karlsson myös jatkaa aiemmassa tehtävässään PlusTerveys Oy:n lääketieteellisenä johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Erikoishammaslääkäri Ari Nyysti on nimitetty PlusTerveys-Klinikat Oy:n kehityspäälliköksi 1.1.2017. Nyysti toimi aiemmin PlusTerveys-Klinikat Oy:n operatiivisena johtajana. Suuhygienisti Emilia Penttinen on nimitetty PlusTerveys-Klinikat Oy:n operatiiviseksi päälliköksi 1.1.2017. Penttinen toimi aiemmin PlusTerveys-Klinikat Oy:n johtavana suuhygienistinä.