Tutkimuksen mukaan kaikki helsinkiläiset tuntevat Staran

17.1.2017 10:06 | Stara

Starasta on muutamassa vuodessa kasvanut kaupunkilaisten tuntema ja kunnalliseksi toimijaksi tunnistama rakentamispalveluiden tuottaja. Näin kertoo Taloustutkimuksella teetetty tutkimus, johon osallistui 1 100 iältään 15–69-vuotiasta helsinkiläistä. Tunnettuus on noussut neljässä vuodessa 25 prosenttia ja on nyt täydet 100.

Staran etumiehen Niina Loijaksen lumitöissä kuvasi Aki Rask.

Tutkimuksen mukaan kaupunkilaiset toivovat töiden hoituvan ripeästi ja laadukkaasti, mutta he arvostavat myös kohtaamisia staralaisten kanssa. Vastanneista 49 prosenttia oli kohdannut Staran työntekijän. Yli puolet kohtaamisista, 53 prosenttia, oli ollut erittäin tai melko myönteisiä ja vain neljä prosenttia arvioi ne kielteisiksi. Avovastausten tarinat paljastavat, että juttuhetkillä on kaupunkilaisille suuri merkitys. Ystävällinen hymy ja työn yksityiskohdista kertominen jäävät mieleen. ”Puiston puita mittaileva henkilö kertoi kysyttäessä mitä tekee ja näytti tietsikalta kuvaa. Aina ovat ystävällisesti vastanneet kyselyihin”, kirjoitti eräs. – Olen tehnyt paljon tutkimuksia ja Staran saamat avovastaukset ovat poikkeuksellisen runsaita ja lämminhenkisiä kuvauksia. Ne kertovat kaupunkilaisten kiinnostuksesta ja sitoutumisesta Staraan, sanoo Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Sirpa Vinni. Tutkimuksessa oli muutama avoin kysymys, joiden kautta saatiin tuhansia avovastauksia. ”Tajusin, etten joudu kovin usein miettimään sitä, mikseivät nämä asiat toimi, joten ilmeisesti Stara hoitaa ne ihan helvetin hyvin, pardon my french”, kuvaili eräs vastaaja. ”Koirankusettajana olen tyytyväinen Keskuspuiston polkujen kunnossapitoon, jopa talvella”, sanoi toinen. Helsinkiläinen Stara Annetuista vaihtoehdoista vastaajat liittivät Staraan mielikuvia vastuullisuudesta, luotettavuudesta sekä ympäristöystävällisyydestä. Peräti 88 prosenttia vastanneista koki Staran vahvasti helsinkiläiseksi. Suurin osa kokee Staran luotettavaksi ja vakaaksi – kaupunkilaisten omaksi. ”Hienoa, että kaupungilla on vielä oma rakennustoimija, joka vielä hoitaa hommat hyvin”, luki eräässä avovastauksessa. ”Kaupungin omien työntekijöiden näkyminen kaupungilla luo turvallisuutta”, sanoi toinen. Kaikilla mittareilla Staran saamat arviot olivat nousseet vuosien 2013 ja 2014 tutkimuksista. Stara sai kaupunkilaisilta kokonaisarvosanakseen 8-. Parantamisen varaa vastaajat näkivät useimmiten työmaiden läpimenoajoissa ja liikennekäyttäytymisessä.

