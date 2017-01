Huoneistomarkkinointi Oy:n liiketoimintajohtajaksi Maija Jussila

17.1.2017 11:54 | Huoneistomarkkinointi Oy

Huoneistomarkkinointi Oy:n liiketoimintajohtajaksi ja Realia Group -konsernin johtoryhmän jäseneksi on nimitetty 1.1.2017 alkaen Huoneistomarkkinointi Oy:n vt. liiketoimintajohtaja Maija Jussila. Jussila on työskennellyt Huoneistomarkkinoinnin palveluksessa vuodesta 2013 ja on toiminut aiemmin yhtiön kenttäjohtajana.

”Olen erittäin iloinen saadessamme Maija Jussilan johtamaan Huom!-ketjua. Huom!-ketjun tavoitteena on kasvaa voimakkaasti tulevina vuosina ja Maijan pitkä ja laaja-alainen kokemus kiinteistönvälitysalalta tukee tätä tavoitetta erinomaisesti”, Huoneistomarkkinointi Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Realia Group -konsernin toimitusjohtaja Matti Bergendahl sanoo. ”Huom!-ketjun ainutlaatuinen toimintamalli, innostava työympäristö sekä huomilaisten asenne välitystyötä kohtaan luovat erinomaiset puitteet laajentumiselle. Olen ollut osana Huomin kasvua ja kehittämistä ja odotan innolla tulevia haasteita. Tavoitteemme on jatkossakin olla alan edelläkävijä”, liiketoimintajohtaja Maija Jussila sanoo. Liiketoimintajohtaja Maija Jussila vastaa Huom!-ketjun toiminnasta valtakunnallisesti ja hän raportoi Realia Groupin toimitusjohtajalle. Lisätietoja: Matti Bergendahl, hallituksen puheenjohtaja, Huoneistomarkkinointi Oy, puh. 040 833 5461 Vuonna 1969 perustettu kiinteistönvälityspalveluyritys Huoneistomarkkinointi Oy palasi Suomen kiinteistönvälitysmarkkinoille vuonna 2011. Uudessa muodossaan osakkuusmallille perustuva ketju on viime vuosien aikana levittynyt jo 24 paikkakunnalle. Yritys on osa Realia Group Oy:tä, joka on Pohjoismaiden suurin asuntojen, kiinteistöjen ja toimitilojen välitykseen sekä hallintaan erikoistunut asiantuntijapalvelukonserni. www.huom.fi Realia Group -konserni on Pohjoismaiden suurin asuntojen, kiinteistöjen ja toimitilojen välitykseen sekä hallintaan erikoistunut asiantuntijapalvelukonserni. Realia Groupiin kuuluvat Huoneistokeskus, SKV Kiinteistönvälitys, Huom! Huoneistomarkkinointi, Realia Isännöinti ja Realia Management. Baltian liiketoiminnoista vastaa Ober-Haus. Realia Groupin vuotuinen liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa ja konsernin palveluksessa työskentelee noin 1 900 henkilöä. Yhteistä kaikille yrityksille on asiakastyytyväisyyden korostaminen, jota rakennetaan räätälöidyillä tuotteilla sekä aktiivisella ja ammattitaitoisella palvelulla. www.realiagroup.fi