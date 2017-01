SUOMEN VANHIN SUKSIVOIDEYHTIÖ JA MAAILMAN JOHTAVIN SUKSIEN VALMISTAJA FISCHER YHTEISTYÖHÖN

17.1.2017 13:09 | Vauhti Speed Oy

Maailman vanhin edelleen toimiva ja Suomen johtava suksivoiteiden valmistaja joensuulainen Vauhti Speed Oy on solminut mittavan ja pitkäaikaisen alihankinta- ja tuotekehitysyhteistyön maailman suurimman suksien valmistajan Fischer Sports GmbH:n kanssa.

Yhteistyön myötä Vauhti tulee toimimaan Fischerin uuden suksivoide- ja hoitotuote­malliston valmistajana. Lisäksi yhteistyö pitää sisällään myös suksien liukupintojen tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa.

”Olemme erittäin iloisia ja otettuja, että pohjois-karjalaisena yrityksenä olemme onnistuneet vakuuttamaan Fischerin johdon tuotteidemme laadulla ja tuotekehitys­osaamisella, ennen kaikkea nestemäisissä voiteissa ja hoitoaineissa. Vauhdin moderni ja automaattinen tuotantolaitos oli myös yksi syy Vauhti Speed Oy:n valikoitumisessa Fischerin kumppaniksi”, toteaa Vauhti Speed Oy:n hallituksen puheenjohtaja Martti Uusitalo tyytyväisenä.

Fischer on ensimmäinen suksimerkki maailmassa, jolla tulee olemaan mallistossa jatkossa myös suksivoiteita ja suksiin tarkoitettuja hoitotuotteita. Kaikki Fischerin malliston tuotteet ovat nestemäisiä tuotteita, joiden lähtökohtana on nimenomaan helppous ja toiminnallisuus.

”Yhteistyöstä tukea Vauhdin kansainvälistymiseen”

”Alkava yhteistyö on tietenkin pienelle suomalaiselle yhtiölle myös taloudellisesti erittäin merkittävä, mutta ennen kaikkea tämän yhteistyön kautta Vauhdin tuottamat tuotteet leviävät kerralla jakeluun maailman kaikille hiihtourheilun markkina-alueille saavuttaen alan laajimman jakelun. Yhteistyön myötä Vauhdille mahdollisesti avautuvat muut kansainväliset markkinat antavat tukea nopeasti kansainvälistyvälle tuotemerkille”, iloitsee Uusitalo.

Vauhdin strategisena tavoitteena on olla voideteknologian toimialan johtava toimija. Tuotekehitystyön ohessa Vauhti on investoinut merkittävästi tuotantotekniikkaan ja -laitteistoihin.

”Nestemäiset suksivoiteet ovat tulevaisuutta”

”Nestemäiset suksivoiteet ovat tätä päivää ja tulevaisuutta. Hiihdon harrastajat hakevat helppoja ratkaisuja suksien kunnostamiseen, mutta toisaalta osaavat vaatia välineiltään hyvää toiminnallisuutta. Vauhdin nestemäiset tuotteet ovat olleet suomalaisten suosiossa ja uusien innovaatioidemme kautta olemme saaneet mallistosta kansainväliset mitat täyttävän suunnan näyttäjän”, kertoo Vauhti Speed Oy toimitusjohtaja Esa Puukilainen.

”Nestemäisten suksivoiteiden myynti on Vauhdilla kovassa kasvussa. Vain kahdessa vuodessa niiden myynti on yli kolminkertaistunut ja osuus voiteiden ja voitelutarvikkeiden kokonaismyynnistämme on jo selvästi yli kolmannes, joten uusille tuotantoautomaateille riittää töitä”, toteaa Puukilainen.

”Uudet tuoteinnovaatiot vaativat jatkuvaa tutkimus- ja tuotekehitystyötä. Vauhti Speed Oy on mukana yhdessä Nokian Renkaat Oyj:n kanssa Itä-Suomen yliopistolla toteutettavassa Vauhtia Renkaisiin tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan polymeeripintojen käyttäytymistä vesi-, lumi- ja jäärajapinnoissa ja etsitään uusia teollisia ratkaisuja ilmiöiden sovelluksille. Ilmiöiden syvällinen ymmärrys mahdollistaa uusien innovaatioiden synnyn, josta viimeisimpinä tuloksena Vauhdilla on skin-suksien puhdistus- ja hoitotuotteet. Nämä patenttihakemuksella suojatut uniikit tuotteet, viime kausina yleistyneelle suksityypille, olivat osaltaan vaikuttamassa Fischerin voideyhteistyökumppanin valinnassa”, jatkaa Puukilainen.

”Tulevat Lahden MM-kisat näyteikkuna hiihtomaailmaan”

”Tulevat Lahden pohjoismaisten hiihtolajien maailmanmestaruuskilpailut ovat näyteikkuna hiihtomaailmalle. Vauhti toimii Suomen maastohiihtomaajoukkueen virallisena voide­yhteistyökumppanina. Yhteistyö Suomen maajoukkueen ja Fischerin kanssa vahvistavat entisestään Vauhdin asemaa yhtenä maailman johtavimpana suksivoidevalmistajana”, toteaa Uusitalo MM-kisojen kynnyksellä.

Yritys

Vauhti Speed Oy:n juuret juontavat jo vuoteen 1912. Kyseessä lienee siis yksi maailman vanhimmista tai jopa vanhin vielä toiminnassa oleva suksivoidevalmistaja. Vuodelta 1935 löytyy jo lehti-ilmoituk­sia Vauhti voiteista.

Aulis Tolsa aloitti yhdessä veljensä Valto Tolsan kanssa suksivoiteiden valmistuksen Virolahdella. Siel­tä Vauhdin tie kulki Jyväskylän ja Harjavallan kautta nykyiselle sijainnilleen Joensuun seudulle. Vauhti oli merkittävä voidevalmistaja aina 80-luvulle saakka, mutta hiipui Tolsan eläköityessä.

Vauhdin omistussuhteissa tapahtui muutos vuonna 1991 ja uuden Vauhdin tärkeimmäksi tavoitteeksi asetettiin tuotteiden toimivuus vastaamaan sen hetkistä kilpahiihdon vaatimaa tasoa. Tuotteiden parantamiseen haettiin vauhtia yhteistyöllä esim. VTT:n kanssa useiden tuotekehitysprojektien kautta. Yhteistyö eri tahojen kanssa on jatkunut aina näihin päiviin saakka. Vauhti tekee tiivistä yhteistyötä myös lukuisten maajoukkueiden ja yksittäisten huippu-urheilijoiden kanssa.





Lisätietoja:

Hallituksen Puheenjohtaja Martti Uusitalo 040-510 1380

Toimitusjohtaja Esa Puukilainen 050-331 7101

www.vauhti.fi