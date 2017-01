Asiantuntija: Huono sisäilma uhkaa suomalaisten terveyttä

17.1.2017 13:11 | UniqAir Oy

Tällä hetkellä saadaan jatkuvasti uutta tutkimustietoa siitä, kuinka haitallisesti epäpuhdas ilma vaikuttaa suomalaistenkin terveyteen ja jopa oppimiseen. Ilmansaasteet ovat jo maailman neljänneksi pahin terveysuhka, ja pelkästään Euroopassa ympäristövirasto tilastoi vuosittain satoja tuhansia ilmansaasteista johtuvia kuolemia.

On näytetty toteen, että huono ilmanlaatu aiheuttaa muun muassa sepelvaltimotautia, keuhkoahtaumaa, syöpää ja jopa mielenterveyden ongelmia. Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut on nimennyt pienhiukkaset suurimmaksi kuolleisuuteen vaikuttavaksi ympäristötekijäksi.



Ilmansaasteet kulkevat yli rajojen, ja noin puolet ulkoilman saasteista kulkeutuu sisätiloihin. Suomessa kärsitään erityisesti huonosta sisäilmasta, ja Suomen kuntien homeisen korjausvelan määräksi on arvioitu jopa 30-50 miljardia euroa. Sisäilmayhdistys on laskenut, että heikon sisäilman aiheuttamien ongelmien kustannukset ylittävät Suomessa jo rakennusten lämmityskustannukset. Omakohtaista kokemusta on liian monella.



Turun yliopisto selvitti Tehyn toimeksiannosta 13.500 hoitotyötä tekevän ammattilaisen homealtistusta ja terveyshaittoja Suomessa. Homeen hajulle arvioi altistuvansa päivittäin jopa yli 80 prosenttia vastaajista.



Eduskunta julkaisi vuonna 2015 raportin, jonka mukaan suomalaisten koulujen ja päiväkotien rakennuskannasta 12-18 prosenttia on vaurioituneita. Kosteusvaurioita, hometta tai muita sisäilmaongelmia on Helsingin yliopiston ja THL:n selvityksen mukaan ainakin 600 suomalaiskoulussa.



Määrä on käsittämättömän korkea. On selvää, että pääosin rakennusvirheistä johtuvat vauriot pitää korjata viipymättä, sillä kosteusvaurioisissa tiloissa lapsen tai nuoren riski sairastua astmaan on nelinkertainen. Koululaiset joutuvat korjausten ajaksi väliaikaisiin tiloihin.



Ratkaisuksi uutta cleantechia



Kasvavaan ilmansaasteongelmaan haetaan ratkaisuja edistämällä puhtaampaa energiantuotantoa ja liikennettä. Savukuolleisuuden on arvioitu kääntyvän laskuun vuonna 2040, eli aivan liian hitaasti. Julkisten rakennusten korjaamiseen ei ole riittävästi varoja, sillä kuntien ja valtion taloudet ovat tiukoilla. Ongelma ei ole ratkottavissa lyhyessä ajassa, eikä Sotekaan edistä terveyssektorin kiinteistöjen korjauksia.

On haettava toisenlaisia ja huomattavasti nopeampia keinoja. Kun koulussa havaitaan kosteusongelma, voi mennä yli vuosi ennen kuin koulun toiminta siirretään toisiin tiloihin. Lapsia ja työntekijöitä ei saa altistaa terveysriskeille. Puhdistamalla sisäilmaa saadaan lyhyessä ajassa merkittäviä tuloksia.



Suomi on tälläkin cleantechin osa-alueella edelläkävijä maailmassa. Cleantech on hallituksen kärkihanke, ja Puolustusvoimien tarpeisiin kehitetty ilmanpuhdistin tarjoaa esimerkin innovaatiosta, jota käytetään erinomaisin tuloksin jo useissa kouluissa ja sairaaloissa eri puolella Suomea. Sisäilmasta poistetaan kaikki terveydelle haitalliset epäpuhtaudet. Remontoitava koulu voi siis jatkaa turvallisesti toimintaansa, kunnes koulu on korjattu tai toiminta siirretty toisiin tiloihin. Lakkoihinkaan ei olisi tarvetta.

Hengitysliiton Sisäilmakeskuksen mukaan lääkärit eivät vieläkään osaa yhdistää lasten ja nuorten pahenevaa flunssaoireilua tai oppimisvaikeuksia koulun sisäilmaongelmiin. Puhtaan ilman pitäisi olla itsestään selvä osa turvallista lapsuutta.



Päättäjillä on mahdollisuus tarjota lapsille, nuorille, opettajille, terveysalan ammattilaisille, potilaille ja monille muille suomalaisille laadukkaampaa sisäilmaa. Hyödyt ja myönteiset vaikutukset ovat koko kansantalouden kannalta suuret, sillä kroonistuvat sairaudet maksavat yhteiskunnalle valtavasti rahaa.

