Kolmannes reissaa ruoan takia - Matkamessut esittelee ruokamatkailua

Turkki vastaa messutarjonnassaan matkailutrendeihin – esillä myös tanssia, taidetta ja gözlemeitä 16.1.2017 15:17

MATKA 2017 -messujen partnerimaa Turkki on säilyttänyt kolmannen sijansa suomalaisten pakettimatkaajien keskuudessa. Turkki on monipuolinen kohde, ja sieltä löytyy jokaiselle jotakin: rentoilijalle, aktiiviliikkujalle ja historiannälkäiselle. Messuilla voi fiilistellä värikästä turkkilaista kansantanssia sekä maailmankuulun Ebru-taiteilijan livetyöskentelyä. Turkkia voi ihailla myös yläilmoista maailmaa kiertäneessä valokuvanäyttelyssä. Turkki on lähellä ja sieltä löytyy monipuolinen valikoima erilaisille reissaajille: luontoa, lämpöä, nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä peräti 16 UNESCOn maailmanperintökohdetta. Goulet-risteily – offlinessa aivot narikkaan Perinteinen Goulet-risteily sopii nautiskelijalle, joka nauttii pysähdyksistä lahden poukamissa, uimisesta turkoosissa Välimeressä ja nukkumisesta tähtitaivaan alla veneen kannella. – Rentoutuminen alkaa siitä hetkestä, kun vene lipuu merelle ja avaat romaanin ensimmäisen sivun, Jere Pesonen Turkin valtion kulttuuri- ja matkailutoimis