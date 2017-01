Puolet uusmaalaisista haluaa lisää verorahaa joukkoliikenteen tukemiseen

17.1.2017 14:23 | HSL Helsingin seudun liikenne

Lähes yhtä moni haluaa pitää joukkoliikenteen tuen nykyisellään.

Lähes joka toinen, 47 prosenttia uusmaalaisista, haluaa lisätä verovarojen käyttöä joukkoliikenteen tukemiseen. Melkein yhtä moni, 46 prosenttia, haluaa pitää tuen ennallaan. Vain 7 prosenttia uusmaalaisista vastaajista haluaisi vähentää joukkoliikenteen tukia. Uusmaalaisten kannat selviävät Taloustutkimuksen kyselystä, joka tehtiin marras-joulukuussa.

Joukkoliikennematkoja tuetaan verovaroilla nykyisin noin 50 prosentilla. Taloustutkimus kysyi, pitäisikö tukea joukkoliikenteelle lisätä, pitää nykyisellään vai vähentää. Kyselyssä oli 1028 vastaajaa, joista 275 asui Uudellamaalla.

”Tulos kertoo siitä, että Uudellamaalla arvostetaan erittäin paljon hyvin toimivaa joukkoliikennettä”, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

HSL:n järjestämässä liikenteessä tehdään vuosittain noin 360 miljoonaa matkaa, mikä on 65 prosenttia kaikista Suomen joukkoliikennematkoista. HSL:n lippujen hinnoissa on keskimäärin nyt noin puolet kuntien tukea. Tuki painottuu kausi- ja arvolippuihin eli siitä hyötyvät eniten paljon joukkoliikennettä käyttävät seudun asukkaat. Jos joukkoliikennettä tuettaisiin enemmän verorahoilla, palvelutasoa voitaisiin parantaa, joukkoliikenteen lippujen hintoja voitaisiin laskea tai molempia.

”Joukkoliikenteen kannalta on tärkeää, että rahoitus on vakaata. Puolet HSL:n joukkoliikenteen kuluista katetaan nyt lipputuloilla. HSL:n jäsenkuntien kanta on ollut se, että verotuloilla voidaan kattaa korkeintaan puolet kustannuksista. Nyt tuen ja lipputulojen suhde on melko hyvä. Se on mahdollistanut joukkoliikenteen kehittämisen kasvavalla seudulla”, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

Uusmaalaiset haluavat muuta Suomea enemmän verovaroja joukkoliikenteeseen. Koko Suomessa kyselyyn vastaajista 43 prosenttia haluaisi lisätä joukkoliikenteen tukea, 52 prosenttia pitää entisellään ja 4 prosenttia vähentää tukea verovaroista.

Joukkoliikenteen nykyistä vahvempi tukeminen saa eniten kannatusta suurissa, yli 100 000 asukkaan kaupungeissa. Kaikista vastaajista joukkoliikenteen tuen nostoa haluavat naiset hieman miehiä enemmän ja kerrostaloasujat omakotiasujia enemmän. Eniten tuen nostoa toivovat nuoret aikuiset ja toimihenkilöt.

Helsingin seutu kasvaa kovaa vauhtia. Seudulla ennustetaan olevan vuonna 2050 yli kaksi miljoonaa asukasta ja miljoona työpaikkaa. Seudulla tehdään tuolloin noin 5,7 miljoonaa päivittäistä matkaa. HSL:n tavoitteena on ohjata kasvu kestäviin kulkumuotoihin: joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn.

”Kun liikkuminen tehdään kestävästi, kasvun haittavaikutukset ovat mahdollisimman pienet ja koko seutu hyötyy”, sanoo Suvi Rihtniemi.