Tiedolla innovaatiot näyttävät syntyvän tyhjästä

Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo pitää tietotekniikkapalveluyritys Tiedon uusien yt-neuvottelujen perusteluja käsittämättöminä. Tieto ilmoitti tänään käynnistävänsä Suomessa yt-neuvottelut, joiden arvioidaan koskevan enintään 250 henkilöä.

– Tieto ilmoittaa hakevansa yt-neuvottelujen kautta kasvua, vahvistavansa kilpailukykyään ja jatkavansa investointejaan uusiin innovaatioihin. Tiedolla innovaatiot näyttävät syntyvän jatkossa tyhjästä ilman osaavia ihmisiä. Ja ihmisiä irtisanomallako uutta kasvua syntyy, Salo ihmettelee.

Salon mukaan Tieto näyttää joutuneen toistuvien yt-neuvottelujen kierteeseen. Edellisten yt-neuvottelujen päättymisestä ei ole kuukauttakaan, kun yritys jo ilmoittaa uudesta, varsin mittavasta vähennystarpeesta.

– Joko Tiedon johto ei ole tehtäviensä tasalla tai sitten yrityksessä on päätetty useista yt-neuvotteluista etukäteen. Molemmat vaihtoehdot ovat huonoja, jälkimmäinen myös laitonta.

Salon tietojen mukaan Tiedolla osa henkilöstöstä on jo pidempään tehnyt töitä äärirajoilla ja ylityöt ovat monilla niin sanotusti tapissa. Hän ymmärtää, jos toistuvat yt-neuvottelut, lisäirtisanomiset ja pelko työn loppumisesta saavat henkilöstön reagoimaan.

Tiedon pörssitiedotteen mukaan yritys rekrytoi viime vuonna noin 300 uutta asiantuntijaa. Salon mukaan yrityksen sisältä on tullut viestejä, että ennen yt-neuvotteluja ja niiden aikana ei aidosti selvitetä, olisiko irtisanomisuhan alla oleville työntekijöille muuta työtä tarjolla.

Osa työntekijöistä on ensin irtisanottu ja sitten palkattu takaisin. Salon mukaan yritys ei myöskään ole satsannut Suomessa vakituisesti työskentelevän henkilöstön koulutukseen

ja osaamisen ylläpitoon. Samanaikaisesti tehtäviä on siirretty ulkomailta kouluttautumaan

tulleille henkilöille, tavoitteena siirtää tehtäviä ulkomaille. Näitä henkilöitä on koulutettu

pitkiäkin ajanjaksoja.

– Tiedon johdossa ei ymmärretä, että yrityksen menestys syntyy osaavasta henkilöstöstä ja sen hyvinvointia tukevasta henkilöstöpolitiikasta. Yrityksen tulevan menestyksen kannalta valittu toimintatapa ei lupaa hyvää, Salo sanoo.

