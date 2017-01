Oman muotoinen koti yhdistää vuonna 2017 työn, asumisen ja asukkaat

Nuorisotyön avulla vähän liikkuvia nuoria saadaan innostumaan liikunnasta 16.12.2016 10:16

Juuri julkaistun UKK-ins­ti­tuutin ja Jyväskylän yliopiston tekemän Liitu-tutkimuksen mukaan lähes kaksi viidestä yhdeksäsluokkalaisista liikkuu liian vähän, ja passiivisimpien kohdalla tilanne on vieläkin huonompi. UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari haastaa nuoret suunnittelemaan ja löytämään itse sen, mikä heitä liikuttaa. Jyväskylän yliopiston tutkijan, dosentti Arja Sääkslahden mielestä pitäisi etsiä yläkoululaisille uusia liikkumisen keinoja ja paikkoja. Liikuntaan painottuva Boosti-hanke vastaa näihin haasteisiin, ja toiminnassa mukana olleista nuorista jopa yhdeksällä kymmenestä liikunta on lisääntynyt. Boostin näkökulma on vahvasti nuorisotyöllinen, minkä avulla vähän liikkuvat nuoret on saatu liikkeelle. Nuoret on Boostissa otettu myös mukaan suunnittelemaan toimintaa.