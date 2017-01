Vaasan leipoo kaikki Suomessa valmistamansa ruisleivät nyt 100-prosenttisesti kotimaisesta rukiista

19.1.2017 08:30 | Vaasan Oy

Vuoden 2016 lopulla julkistamansa ruislupauksensa mukaisesti Vaasan leipoo nyt Suomen suosituimman leivän, Vaasan Ruispalat, sekä kaikki muut Suomessa leipomansa ruisleivät 100-prosenttisesti kotimaisesta rukiista. Kotimaiseen rukiiseen siirtyminen on mahdollista viime vuosien parempien ruissatojen ansiosta. Vaasan käynnistää Raision kanssa yhteistyön suomalaisen rukiin sopimusviljelyttämisestä alkuvuodesta.

Kotimaisuus on ruisleivän ystäville tärkeää. Kuluttajatutkimuksemme mukaan rukiin kotimaisuutta ruisleivässä pitää tärkeänä peräti 80 % suomalaisista *). Yhä useampi suomalainen arvostaa kotimaisia raaka-aineita, ja ruuan alkuperä kiinnostaa koko ajan kasvavaa määrää kuluttajia **).

”Suomalaisten suhde ruisleipään on ainutlaatuinen. Ruisleivän ystävät ovat ilmaisseet vahvan toiveensa, että heidän lempituotteensa valmistetaan kokonaan kotimaisesta viljasta. Siksi haluamme tarjota kuluttajille sellaista ruisleipää, jota he arvostavat”, kertoo Thomas Isaksson, Vaasan Oy:n toimitusjohtaja.

Vaasanin Suomessa leipomissa vehnä- ja kauraleivissä on jo pitkään suosittu suomalaista viljaa, mutta kotimaisen rukiin saatavuus on ollut haastavampaa. Rukiin viljelyalan nostamiseksi on Suomessa tehty viime vuosina paljon työtä mm. Pro Ruis yhdistyksen kautta, ja tuloksia alkaakin jo näkyä.

”Vaasan Ruispalat leivotaan ominaisuuksiltaan tietynlaisesta rukiista, jonka saatavuus ei Suomessa ole ollut riittävä. Siksi olemmekin tehneet viime vuoden aikana paljon tutkimusta ja koeleivontaa, miten voisimme saavuttaa saman suutuntuman eri ruislaadulla, sillä Vaasan Ruispalojen ainutlaatuista, rakastettua makua emme aio muuttaa. Olemme nyt todella iloisia ja ylpeitä, että tästä päivästä lähtien Suomessa valmistetut ruisleipämme on leivottu täysin kotimaisesta rukiista, kotimaisella työllä, ja ne kantavat myös Hyvää Suomesta-merkkiä”, Isaksson toteaa.

Ruislupauksen taustalla on vahva pellosta pöytään -ajattelutapa, jonka Vaasan jakaa omistajansa Lantmännenin kanssa.

”Viljelysopimusten myötä tunnemme entistä paremmin raaka-aineen reitin pellosta pöytään. Käyttämällä kotimaista ruista leivonnassamme olemme osaltamme turvaamassa rukiin viljelyn jatkuvuutta ja maanviljelyn elinvoimaisuutta Suomessa. Samalla voimme paremmin kantaa vastuumme koko valmistus- ja toimitusketjun osalta”, Isaksson summaa.

Lisätietoja:

Thomas Isaksson, toimitusjohtaja, Vaasan Oy, p. 040 700 6709

thomas.isaksson@vaasan.com

Mira Perander, viestintäpäällikkö, Vaasan Oy, p. 050 560 3327

mira.perander@vaasan.com

Tuotekuva löytyy tuotekoodilla 12004 kuvapankistamme: www.vaasan.fi tai tästä linkistä: http://kuvapankki.vaasan.com/pages/view.php?ref=3418&k=

*) Lähde: Vaasan Oy:n kuluttajatutkimus, tammikuu 2017, n=700

**) Lähde: Suomi syö 2015