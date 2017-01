Mielenterveysseura: Sekasin-chat aukeaa – nuorille vihdoin tarjolla enemmän apua

18.1.2017 09:00 | Suomen Mielenterveysseura ry

Tiedote 18.1.2017. Sekasin-chat tarjoaa nuorille ilmaista ja anonyymia keskusteluapua mielenterveyden ammattilaisten ja koulutettujen vapaaehtoisten kanssa. Sekasin-chat aukeaa 19.1 klo 10.00 ja on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Nuorille suunnattu chat-palvelu oli hukkua yhteydenottoihin viime keväänä, kun se avattiin viikon ajaksi osana Yleisradion Sekasin-kampanjaa.

Chatin uudelleen avaamisen mahdollistaa Me-säätiön taloudellinen tuki, jonka avulla Suomen Mielenterveysseura ylläpitää palvelua yhdessä muiden järjestöjen kanssa.

- Kevään kampanjaviikon aikana päivystäjät kävivät chatissa 1239 keskustelua, mutta yhteydenottoja tuli noin 13 000. Monet jonottivat tuntikausia, mikä kertoo henkisestä hädästä ja suuresta tarpeesta löytää kuuntelija. Tämän jälkeen oli selvää, että Suomen nuoret tarvitsevat Sekasin-chatia, sanoo verkkokriisityön päällikkö Satu Raappana Mielenterveysseurasta.

Eniten halukkaita keskustelijoita oli kello 20-23 välillä, kun suurin osa muista palveluista on kiinni. Sekasin-chat palvelee kello 07-00 vuoden jokaisena päivänä, jotta nuorilla olisi lähes aina mahdollisuus löytää apua.

- Nuoren ahdistus ei katso aikaa eikä paikkaa. Avun löytäminen vaatii usein energiaa ja vaivannäköä, jota huonosti voivalle nuorella ei välttämättä ole. Kirjoittaminen madaltaa kynnystä avun hakemiseen, sillä kasvokkain asioista puhuminen voi joskus tuntua vaikealta.

Mielenterveysseuran lisäksi chatin päivystykseen osallistuvat A-klinikkasäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Nuorten Exit, Nyyti, Kasvatus- ja perheneuvonta Kasper, Väestöliitto sekä HelsinkiMission Nuorten Kriisipiste. Päivystämään ovat yhä tervetulleita kaikki järjestöt ja toimijat, joilla on alan osaamista.

- Yhteistyöllä voidaan tarjota valtakunnallinen ja laajasti auki oleva palvelu, jollaista ei Suomessa vielä ole.

Yleisradion Sekasin-kampanja toukokuussa 2016 rohkaisi nuoria puhumaan ongelmistaan ja herätteli vaikuttajia mielenterveystyön haasteisiin. Vuosittain noin 20–25 prosenttia nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Mielenterveyden häiriöt ovat tärkein nuorten toimintakykyä heikentävä sairausryhmä.

- Varhain saatu keskusteluapu vähentää ongelmien syvenemisen riskiä ja auttaa nuorta eteenpäin. Jos keskusteluapu ei ole riittävää, niin Sekasin-chatin päivystäjät neuvovat jatkoavun löytämisessä. Tavoitteena on, että aina on joku jolle nuori voi kertoa vaikeista asioista. Vaikeissa tilanteissa ei tarvitse selviytyä yksin. Aina on toivoa, raskaistakin tilanteista selviytyy yhdessä toisten avulla.





