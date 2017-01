Matkailijan rokotustieto elää

18.1.2017 08:44 | Diacor

Sairastuminen voi pilata lomamatkan perusteellisesti. Ainakin osin nämä ikävät yllätykset voi estää helpolla konstilla eli pitämällä rokotukset kunnossa.

Perussääntö kaikessa ulkomaille matkustamisessa on, että sellaisten rokotusten tulee olla voimassa, joita kaikille kansalaisille suositellaan kotimaassakin.

- Jäykkäkouristus- ja kurkkumätärokotus on välttämätön, kuten myös sikotaudilta sekä vihuri- ja tuhkarokolta suojaava MPR-rokotus. Tuhkarokkoa esiintyy Euroopassakin edelleen, kertoo kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri Petteri Carlson Diacorista.

Mainittujen rokkojen suhteen vuoden 1975 jälkeen syntyneiden ei tarvitse olla huolissaan, sillä he ovat saaneet MPR:n neuvolassa. Sitä vanhemmilla ihmisillä ei suojaa välttämättä ole.

- Taudin sairastaminen antaa sen, mutta jos rokotusta ei ole otettu eikä tautia sairastettu, suosittelen rokottamista ehdottomasti.

Myös hepatiitit eli maksatulehdukset on otettava huomioon. Virusperäisen hepatiitti-A:n eli keltataudin riski Euroopassa on pieni ja kaikki sen sairastaneet ovat saaneet taudille elinikäisen suojan. Rokote ajaa saman asian. Veren ja seksin välityksellä tarttuvaa hepatiitti-B:tä vastaan on myös rokotus, mutta tätä ei tavallinen matkaaja rutiininomaisesti tarvitse.

Matkaa suunnittelevan kannattaa sijoittaa rokotusasiat muistilistansa alkupäähän. Joitakin rokotteita otetaan useamman kerran ja annosvälit saattavat olla pitkiä. Mitä aikaisemmin rokotusohjelman aloittaa, sen todennäköisemmin sen ehtii käydä kokonaan läpi.

- Tieto myös muuttuu tutkimuksen myötä. Maailman terveysjärjestö WHO suosittaa nykyään, että keltakuumerokotus antaa suojan loppuiäksi. Aiempi suositus oli kymmenen vuotta. Kaikki valtiot eivät kuitenkaan noudata tätä suositusta vielä, joten asia kannattaa varmistaa ennen matkaa. Pahimmassa tapauksessa rokotuksen puuttuminen voi estää pääsyn maahan.

Viranomaisten julkaisemilla rokotussivustoilla annettu tieto on sekä asiallista että ajanmukaista. Carlson mainitsee esimerkkinä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n sivut.