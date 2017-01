Lehtimäki Tilausajot investoi kolme miljoonaa euroa – lanseeraa Premium-luokan tilausliikenteeseen

19.1.2017 11:00 | Lehtimäki Group

Lehtimäki Groupiin kuuluva Lehtimäki Tilausajot lanseeraa linja-autojen tilausliikenteeseen Premium-matkustusluokan. Lehtimäki investoi kolme miljoonaa euroa saksalaisvalmisteisiin Setra 516 HDH -linja-autoihin, jotka ovat varustelultaan ja tekniikaltaan maailman huippuluokkaa, ja ainoat laatuaan Suomessa. Uuteen kalustoon kuuluu neljä autoa, joihin perustuva Premium-palvelu esitellään Matka2017-messuilla.

Premium-matkustusluokka on Lehtimäki Tilausajojen uusi palvelu, joka tarjoaa entistä vaivattomampaa bussimatkustamista vaativampaankin makuun. Elämyksellisten matkakokemusten tarjoamisessa keskeinen rooli on laadukkailla, suuremman kokoluokan ajoneuvoilla. Hankitussa kalustossa on 16, 25, 35 ja 50-paikkaisia autoja.

”Bussimatka voi olla nautinto, ja tilausliikenteen tulevaisuus onkin matkustuskokemuksen laadussa. Premium-luokassa kokemus syntyy huippuunsa hiottuun designiin, tekniikkaan ja turvallisuuteen perustuvasta palvelukokonaisuudesta, joka on Suomessa ainutlaatuinen. Tässä kokoluokassa vastaavaa ei ole ollut tarjolla.”, kertoo Lehtimäki Groupin toimitusjohtaja Mikko Lehtimäki.

Kilpailu tilausliikenteessä on muun linja-autoliikenteen tapaan viime vuosina kiristynyt, mutta Lehtimäki on tästä huolimatta onnistunut kasvattamaan liiketoimintaansa. Premium-luokka laajentaa Lehtimäen tarjontaa, ja sen rinnalla toimii jatkossa edelleen nykyinen Comfort-luokka tuttuine keltaisine autoineen. Uuden matkustusluokan lanseerauksella Lehtimäki tavoittelee merkittävää kasvua tilausliikennetoiminnassaan.

”Premium-luokan avulla pyrimme kasvattamaan toimintaamme pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa. Asiakaspotentiaalia nähdään esimerkiksi Aasiasta Skandinaviaan suuntaavissa matkaseurueissa sekä VIP-vieraitaan isännöivissä yrityksissä, jotka etsivät korkeatasoista kuljetusta. Tietenkin tarvitaan lisää myös ammattitaitoisia kuljettajia.”, liiketoimintajohtaja Risto Mäkelä, Lehtimäki Tilausajot, sanoo.

Uudet autot ovat tilavia ja tyylikkäitä, väritykseltään mustia. Nykyaikaisten perusvarusteiden – nettiyhteys, verkkovirta- ja USB-pistokkeet sekä wc – lisäksi Lehtimäen huippuvarustelluissa uusissa busseissa on mm. miellyttävät nahkaistuimet, reilusti jalkatilaa ja lasikatto. Matkustusmukavuutta lisäävät erityishiljainen ja elegantti matkustamo sekä autojen pehmeä jousitus. Näissä Premium-luokan busseissa kuljettaja toimii ikään kuin hovimestarina ja varmistaa matkustajien viihtyvyyden.

”Myös turvallisuustekniikka on tiukat päästövaatimukset täyttävissä TopClass 516 HDH Setra -autoissa huippuluokkaa.”, bussien maahantuoja Veho Oy Ab:n myyntijohtaja Janne Perheenmies, kertoo.

Lehtimäki Tilausajojen Premium-matkustusluokka lanseerataan Matka2017-messuilla torstaina 19.1.2017 klo 10 alkavassa lehdistötilaisuudessa, osastolla 6t50. Tavattavissa ovat sekä liiketoimintajohtaja että toimitusjohtaja. Esittelyssä on uusi kalusto, josta tarkempia tietoja antaa paikan päällä Vehon sekä valmistaja Evobusin edustajat 19.–20.1.2017.