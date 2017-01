Jääkiekon MM-kisat ja Champions Hockey League jatkavat MTV:llä ja C Morella ainakin vuoteen 2023 asti

C More tuo katsojille enemmän ja laadukkaampaa nähtävää

MTV keskittää kaikki maksulliset sisältönsä uuteen C More -tuoteperheeseen. Tutut sisällöt, kuten F1:n, jääkiekon MM-kisat, ensi-iltaelokuvat, huippusarjat, dokumentit sekä Juniorin lastenohjelmat löytyvät jatkossa samasta C More -kokonaisuudesta. Tämän katsoja voi tilata joko suoratoistopalveluna internetin kautta tai operaattoreiden kautta tarjolla olevissa C More -kanavapaketeissa. Antenni-, kaapeli-, iptv- ja satelliittiverkoissa näkyvät MTV Max, MTV Sport 1, MTV Sport 2 ja MTV Juniori uudistuvat C More -kanaviksi maaliskuun lopussa ilman, että katsojan tarvitsee tehdä mitään.

C More -tuoteperheen ydin on VOD (video-on-demand), eli suoratoistopalvelu, joka tarkoittaa TV-ohjelmien, urheilulähetysten ja elokuvien suoratoistoa ja katselua internetin kautta. C More -palvelu toimii useissa eri päätelaitteissa, kuten tietokoneessa, tablettinäytöllä ja älypuhelimessa (iOS ja Android), joista kuvan ja äänen voi siirtää televisioon esimerkiksi Chromecast-palvelun avulla. Kevään aikana C More saa myös oman älytelevisioapplikaation.