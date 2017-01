Yritysten maksukyvyssä tapahtui loppuvuodesta notkahdus

19.1.2017 08:50 | Intrum Justitia Oy

Yritysten maksukyky pysyi suurimman osan vuodesta 2016 edellistä vuotta parempana. Loppuvuodesta tapahtui kuitenkin pieni notkahdus. Maksuviiveitä oli loka-joulukuussa 16 600 yrityksellä, mikä tarkoittaa 5,3 prosenttia Suomen yrityksistä. Vuotta aiemmin lukemat olivat 15 800 ja 5,2 prosenttia.

Notkahdus koski hyvin erikokoisia yrityksiä ja lähes kaikkia toimialoja. Kaikkein pienimmillä, korkeintaan neljä henkeä työllistävillä yrityksillä maksuviiveiden määrä pysyi kuitenkin ennallaan ja 20–50 henkeä työllistävillä jopa väheni hieman.

- Viime vuonna yrityksillä näytti menevän koko ajan paremmin ja paremmin, ja loppuvuoden notkahdus oli meillekin pieni yllätys. Se kertoo kasvun hauraudesta. Monilla yrityksillä on edelleen maksuvaikeuksia ja likviditeettiongelmia, toteaa johtaja Juha Iskala Intrum Justitialta.

Toimialoista maksuviiveet vähenivät hienoisesti muista poiketen informaation ja viestinnän, maa-, metsä ja kalatalouden sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen sekä muun palvelutoiminnan toimialoilla.

Maksuviiveet lisääntyivät myös maantieteellisesti koko Suomessa. Poikkeuksia ovat Etelä-Savo, Kanta-Häme, Keski-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa. Niissä maksuviiveet vähenivät hieman.

Eniten maksuviiveitä oli Pohjois-Savossa (6,4 prosenttia alueen yrityksistä) ja Satakunnassa (6,3 prosenttia alueen yrityksistä).

Tiedot perustuvat Intrum Justitian Luottotietorekisterin tietoihin.

