KUTSU: Educa-messut Messukeskuksessa 27.–28.1.2017

18.1.2017 10:00 | Messukeskus

Tervetuloa Educaan! Suomen suurin opetus- ja kasvatusalan koulutustapahtuma Educa järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 27.–28.1.2017. Teemana on Suomi 100 vuotta – oppimista ja sivistystä. Educassa on mukana yli 300 yritystä esittelemässä opetusmateriaaleja ja -menetelmiä, palveluja ja ratkaisuja koulujen ja opettajien arkeen varhaiskasvatuksesta ammatilliseen koulutukseen.

PE 27.1. VISIO-LAVA, MESSUJEN AVAJAISET

klo 10.30 Isosti yhdessä -haastekampanjan palkitseminen Paikalla räppäri Signmark, opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen, opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen ja OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen

klo 11.30 Avajaisluento

Onko Suomi koulutuksen kärkimaa? Mitä voimme oppia PISA-tuloksista? Onko Suomi oikealla tiellä? Kuinka Suomen koulutusmenestys turvataan tulevaisuudessa?

Mukana Pisa-tutkimuksesta OECD:ssä vastaava Director for the Directorate of Education and Skills, Andreas Schleicher, professori Jouni Välijärvi,opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen, opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen ja OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen. Juontajana Saku Tuominen.

PE 27.1. LEHDISTÖTILAISUUS, LEHDISTÖKESKUS

Klo 12.45 Lehdistötilaisuus, Messukeskuksen lehdistökeskus, Eteläinen sisäänkäynti, 2. krs.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n ja Educan yhteinen lehdistötilaisuus

Haastateltavana Pisa-tutkimuksista kansainvälisesti vastaava OECD:n koulutusjohtaja Andreas Schleicher. Paikalla ovat myös opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen ja OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen. Tilaisuuden alkuosuus on yhteinen OAJ:n kanssa.

Klo 13.25 Olli Luukkainen jatkaa OAJ:n ajankohtaisaiheilla teemana kevään kuntavaalit.

Ilmoittautumiset osoitteeseen heikki.sahlman@oaj.fi. Lisätietoja: OAJ:n viestintäpäällikkö Heikki Sahlman puh. 040 562 4510.



LA 28.1. VISIO-LAVA klo 11.30–13.00

Puoluejohtajien suuri koulutuskeskustelu

Juontajana toimittaja Tuomas Enbuske.



Educassa järjestetään yli 160 ohjelmanumeroa. Puhujina mm. Teemu Arina, Jaakko Heinimäki, Martti Hellström, Pekka Hyysalo, Maaret Kallio Totti Karpela, HP Parviainen, Pekka Peura sekä monet opetus- ja kasvatusalan vaikuttajat ja asiantuntijat.

Aiheina:

Uudet opetustavat ja oppimisympäristöt

Digitaalisuus ja teknologia opetuksessa

Ihmisoikeudet, kiusaamisen kitkeminen

Arvot opetuksessa

Ohjelma osoitteessa www.educamessut.fi

Educan järjestävät Messukeskus ja OAJ. Ohjelmasta vastaa OAJ yhteistyökumppaneineen.

Akkreditoidu messuille ennakkoon tai paikan päällä Lehdistökeskuksessa osoitteessa www.messukeskus.com/akkreditoituminen. Pysäköinti on akkreditoituneille toimittajille maksutonta. Puomilta saatava pysäköintikortti leimataan Lehdistökeskuksessa. Kuvia messuista vapaasti medioiden käyttöön http://mediabank.messukeskus.com

Lisätietoja Educasta:

Messukeskus, tiedottaja Taira Sjöblom-Tallus, puh. 050 385 5482, taira.sjoblom-tallus@messukeskus.com

www.educamessut.fi

Lisätietoja Educan ohjelmasta:

OAJ, järjestöasiamies Riitta Silvonen, p. 020 748 9629, riitta.silvonen@oaj.fi

Suomen suurin opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten koulutustapahtuma Educa järjestetään Messukeskuksessa 27.–28.1.2017. Educan järjestävät yhteistyössä Messukeskus ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ. Ohjelmasta OAJ yhteistyökumppaneinaan Opetushallitus, Suomen Rehtorit ry, Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry, Pedagogiset opettajajärjestöt, Finlands Svenska Lärarförbund FSL ja Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry. www.educamessut.fi, #educamessut, #educa2017