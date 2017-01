Arjasmaa rakennuttaa koteja laatutietoisille

18.1.2017 10:25 | Arjasmaa Yhtiöt

Uusi rakennusalan liike Arjasmaa Yhtiöt on aloittanut toimintansa täydellä teholla Turun seudulla. Vuosina 2017–2018 yritys rakennuttaa Turkuun ja lähikuntiin lukuisia uusia asuinkohteita.

Nyt ennakkomyynnissä ovat kohteet Raunistulassa ja Naantalin Karjaluodossa. Muut kohteet rakentuvat lähivuosina mm. Kaarinan Rauhalinnaan sekä Turun ydinkeskustaan sekä saaristoon.

Arjasmaa Yhtiöiden toimitusjohtaja Kimmo Arjasmaa on innoissaan hankkeista:

– Yhteistä kaikille kohteille on, että asukkaat ovat erityisen laatutietoisia ja haluavat kodin, joka vastaa kaikilta osin oman elämän tarpeita.

Raunistulaan rakentuva Turun Suisto on rivitalo, joka käsittää kuusi kaksikerroksista asuntoa. Turun keskustan palvelut sekä vehreä Aurajokiranta ovat lähellä ja liikenneyhteydet ovat sujuvat.

Naantalin Karjaluotoon nouseva Taso koostuu kahdesta kaksikerroksisesta rivitalosta, joissa on yhteensä 14 asuntoa. Naantalin keskustan palvelut samoin kuin oma venelaituri ovat kävelymatkan päässä. Näkymät korkealta kallion laelta kauas ulapalle ovat henkeäsalpaavat.

– Panostamme laatuun jo suunnitteluvaiheessa, kertoo Arjasmaa. – Onhan koti elämän arvokkain hankinta, jossa vietämme valtaosan vapaa-ajastamme.

Kohteiden tyyleistä, sisustuksesta sekä markkinoinnista vastaava Mari Tauler on samoilla linjoilla:

– Mietimme kodin hengen jo tonttikatselmuksen yhteydessä. Valitsemme vain kestäviä, laadukkaita materiaaleja. Haluamme tilojen olevan paitsi käytännöllisiä myös esteettisesti miellyttäviä.

Rakentaminen verenperintönä

Kimmo Arjasmaalle oma rakennusalan yritys on unelma, joka on elänyt vahvana poikavuosien majanrakennusajoista lähtien.

– Rakentaminen on minulla verissä, sekä isän että äidin puolelta. On hienoa päästä nyt toteuttamaan ihmisten asumiseen liittyviä unelmia rakennusalan rautaisten ammattilaisten kanssa. Me rakennamme tilan, mutta vasta asukkaat tekevät siitä kodin.

Arjasmaa on työskennellyt aiemmin mm. Senaatti-kiinteistöjen sekä ISS Prokon palveluksessa. Ennen siirtymistään Arjasmaa Yhtiöiden toimitusjohtajaksi hän työskenteli Rakennustoimisto Laamon johdossa.

Vuonna 2016 perustetun Arjasmaa-konsernin omistukseen kuuluvat mm. Rakennustoimisto Laamo Oy sekä Rakennusliike Kemppe Oy. Konserni työllistää yli 60 rakennusalan ammattilaista, ja sen liikevaihto on yli 20 miljoonaa euroa.

Lisätietoja antaa:

Kimmo Arjasmaa

P. 040 761 2828

kimmo.arjasmaa@laamo.fi

www.arjasmaa.fi

Visualisointeja kohteista ladattavissa mediakäyttöön Dropboxista:

Taso (Naantali, Karjaluoto):

https://www.dropbox.com/sh/5hd3mhymzyei0so/AAAW0-8YDFYy0XVWYOX68dMWa?dl=0

Suisto (Turku, Raunistula):

https://www.dropbox.com/sh/spjhdaoa9wdnoxi/AACXfrOOSTj6pJuG6d1SRL1xa?dl=0