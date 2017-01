Opiskelijat kehittävät uusia innovaatioita älynosturiin

18.1.2017 10:30 | Aalto-yliopisto

Opiskelijat ja tutkijat hyödyntävät nosturidataa ja avoimia rajapintoja kehittääkseen uusia tuotteita ja palveluita Aallon teollisen internetin kampuksella.

Aalto-yliopisto ja Konecranes sopivat keväällä 2016 yhteistyöstä teollisen internetin tutkimuksessa ja opetuksessa. Yhteistyötä varten Konecranes on lahjoittanut yliopistolle älynosturin, jonka toimitusjohtaja Panu Routila vihki tänään käyttöön Aalto-yliopiston teollisen internetin kampuksella Otaniemessä.

Nosturissa on joukko turvalliseen käyttöön ja kunnonvalvontaan liittyviä älykkäitä toimintoja. Nosturin ohjausjärjestelmä on kytketty Konecranesin alustaan, jonka kautta opiskelijoilla ja tutkijoilla on pääsy nosturin toimintoihin.

”Projektikurssilla opiskelijat suunnittelevat nosturiin järjestelmän, joka tunnistaa käyttäjän. Tunnistusta voidaan käyttää käyttöoikeuksien määrittelyyn sekä optimaalisen käytön opastukseen. Konecranes on mukana mentoroimassa opiskelijoita”, kertoo Jari Juhanko, Aallon teollisen internetin kampuksen vetäjä.

Digitaalinen kaksonen ja avoin innovaatioalusta

Konecranes on panostanut digitalisaatioon ja tuonut markkinoille teknologioita ja niitä hyödyntäviä palveluja, jotka ovat toimialalle uusia.

"Teollisen internetin kampus tarjoaa konseptina autenttisen toimintaympäristön ja lyhyen polun verkostoituneesta tutkimuksesta kaupallisiksi tuotteiksi. Digitalisaatio tulee muuttamaan niin teollisuuden käyttämää tekniikkaa kuin liiketoimintamalleja, ja yhdessä eri alojen huippututkimuksen sekä teollisten toimijoiden kanssa realisoimme tuon muutoksen", sanoo Konecranesin johtaja Juha Pankakoski.

Nosturin suunnittelussa käytetään Siemens PLM -ohjelmistoa, jossa uusia ratkaisuja voidaan simuloida käyttämällä nosturin digitaalista kaksosta eli virtuaalista kopiota nosturista ja sen automaatiojärjestelmästä.

”Digitaalinen kaksonen kehittyy todellisesta nosturista saadun datan perusteella. Sitä voidaan hyödyntää simuloinnin lisäksi esimerkiksi tuotekehityksessä. Silloin kehitystyö perustuu oikeaan dataan eikä oletuksiin”, sanoo Siemens Osakeyhtiön toimitusjohtaja Janne Öhman.

Nosturi on kytketty myös Siemensin toimittamaan avoimeen innovaatioalustaan.

”Avoimessa IoT-alustassamme eri toimijat voivat kehittää datan avulla uusia sovelluksia ja liiketoimintamalleja turvallisesti ja muodostaa parhaimmillaan tuottavia ekosysteemejä”, Öhman jatkaa.

Aluksi alustaa käyttävät opiskelijat ja tutkijat. Se tullaan avaamaan myöhemmin myös muille toimijoille.