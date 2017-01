Yrityskauppojen mahdollisuudet lisääntyvät — Kasvu Open tarjoaa aiheeseen ennätysmäärän sparrausta

Kasvu Open auttaa suomalaisia kasvunnälkäisiä pk-yrityksiä kasvamaan yrityksen koosta tai iästä riippumatta. Vuonna 2017 tavoitteena on antaa maksutta sparrausta 450 yritykselle yli tuhannen asiantuntijan voimin 30 eri kasvuohjelmalla. Vuosi huipentuu Kasvu Open Karnevaaliin 25.-25.10.2017, jossa 100 finalistin joukosta valitaan Suomen parhaat kasvuyritykset.

--------------------------

Kasvupolun mahdollistavat Finnvera, Nordea, Suomen Yrittäjät, Suomen Yrityskaupat, Varma, Panostaja, Tietoakseli ja Eversheds sekä valtakunnalliset kumppanit Technopolis, If, Sitra, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Avance/Johtamiskoulutus, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen Liitto.

-------------------------

*Kasvun Roihu Oy on valtuutettu Kasvu Open -tapahtumien järjestäjä ja voittoa jakamattoman Kasvu Open Oy:n osakas. Muut osakkaat ovat Keski-Suomen kauppakamari, Jykes Oy ja Aava&Bang Oy.