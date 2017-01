Rakennusliiton Suokas: Kiinteistökaupoistamme ei löydy hämäryyksiä

18.1.2017 10:52 | Rakennusliitto ry

Rakennusliiton talouteen ja sen kiinteistökauppoihin ei liity Iltalehden väitteiden mukaisia hämäryyksiä tai epäselvyyksiä, korostaa liiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas. -Iltalehdessä kirjoitetaan, että liiton toimitsija sai potkut vaatiessaan selvitystä Rakennusliiton Siikaranta-kauppaan. Väite on täysin puuta heinää. Partiopoikamaisen tarkasti talouttaan hoitavasta Rakennusliitosta ei väärinkäytöksiä löydy. Koko tarina Siikarannan salakaupasta on kehitelty sen jälkeen, kun toimitsijan työsuhde oli jo päätetty, toteaa Suokas.

Suokas purkaa hyökkäyksen taustoja omassa blogissaan liiton verkkosivulla:

-Toimittajien työtilanne on vaikea. Moni aiemmin turvallinen työnantaja, kuten esimerkiksiYLE, on potkinut pihalle toimittajiaan. Yksityisestä mediasta puhumattakaan. On inhimillisesti ymmärrettävää, että ihmiset pyrkivät jatkamaan ammattiaan ja saamaan toimeentulon.

-Joillakin toimittajilla jutun myyminen on muuttunut tärkeämmäksi kuin totuus, mikä on usein arkipäiväinen ja tylsä. Sotkemalla asiat ja nostamalla esiin epäilyksiä herättäviä yksityiskohtia saadaan jutusta niin sanottu skuuppi. Tarina, joka ostetaan ja joka kerää lukijoita. Riittävän monella kengänpohjan kuluttajalla on synnynnäinen halu uskoa kanssaihmisestä pahaa, oli väite mikä hyvänsä.

-Rakennusliitossa on ollut viime vuodet hyvin rauhallista. Kun lopetimme politikoinnin, sisäiset jännitteet katosivat. Hallituksen kokouksissa keskustellaan, muuta ei riidellä. Hommia hoidetaan asiat edellä.

-Isossa organisaatiossa ei kuitenkaan voida välttyä siltä, että jotkut yksilöt suuttuvat. Se voi liittyä organisaation hallintopaikkojen jakoon. Yleensä kuitenkin työpaikan saantiin tai uralla etenemiseen. Tämäkin on inhimillistä. Moni uskoo itsestään paljon, ja kun muilla usko horjuu, se sapettaa.

-Pahimmat riidat syntyvät, kun työntekijä joudutaan lopputilittämään. Näin käy valitettavasti Rakennusliitossakin, onneksi hyvin harvoin. Lopputilin saanut ihminen on kostonhimossaan leppymätön. Joskus viha ja koston kierre jatkuu vuosia. Kaikki keinot entisen työnantajan tervaamiseksi käytetään.

-Rakennusliitto joutui lopputilittämään yhden toimitsijan viime vuonna. Kunnioitamme ihmisen yksityisyyttä emmekä kerro perustetta kuin mahdollisessa oikeudenkäynnissä. Se ei kuitenkaan ollut pienimmässäkään määrin Iltalehdessä 18.1.2017 mainittu.

I-ltalehdessä kirjoitetaan, että liiton toimitsija sai potkut vaatiessaan selvitystä Rakennusliiton Siikaranta-kauppaan. Väite on täysin puuta heinää. Partiopoikamaisen tarkasti talouttaan hoitavasta Rakennusliitosta ei väärinkäytöksiä löydy. Koko tarina Siikarannan salakaupasta on kehitelty sen jälkeen, kun toimitsijan työsuhde oli jo päätetty.

-Vakavasti otettavat tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita tutkimaan, liittyykö Rakennusliiton talouteen ja Siikarannan kauppaan jotakin hämärää. Ei liity. Kauppakirjan teki ulkopuolinen arvostettu asianajotoimisto. Hyväksymismenettelyt liiton hallituksessa ja valtuustossa noudattivat sääntöjä ja yhdistyslakia. Tilintarkastajayhtiö KPMG Oy on kaiken aikanaan perusteellisesti tutkinut. Tästä tosiasiasta ei ole uutiseks.i