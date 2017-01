HUS panostaa uusien syöpälääkkeiden varhaisvaiheen tutkimukseen

18.1.2017 10:54 | HUS-kuntayhtymä

HYKS Syöpäkeskuksessa on avattu uusi varhaisvaiheen lääkevalmisteiden tutkimusyksikkö, jossa tutkitaan kehitteillä olevien lääkkeiden tehoa, turvallisuutta ja pyritään löytämään tutkimuslääkkeestä eniten hyötyvät potilaat. Varhaisvaiheen lääketutkimuksissa potilailla on mahdollisuus saada uusia lääkkeitä tilanteissa, jossa aiemmin hoitoa ei ole ollut tai vanha lääkehoito enää auta.

Varhaisvaiheen lääkevalmisteiden tutkimusyksikön perustamisen tavoitteena on lisätä ja kehittää varhaisvaiheen syöpälääketutkimusta HUS:ssa. Nyt meneillään on 150 syöpälääketutkimusta. Näistä 37 on varhaisvaiheen syöpälääketutkimuksia ja niistä seitsemän on niin sanottuja first human eli ensimmäistä kertaa ihmiseen testattavaa lääkettä.

Lääketutkimuksen ensimmäisessä kliinisessä vaiheessa tutkitaan yleensä lääkeaineen vaikutusta erilaisiin syöpätyyppeihin. Uutta lääkettä annettaessa annosta suurennetaan portaittain ja samalla seurataan tiiviisti mahdollisia sivuvaikutuksia.

– Kansainvälisessä kilpailussa emme aina menesty suurimpien keskusten kanssa kolmannen vaiheen suurten tutkimusten saamisessa Suomeen. Nyt panostamme aiempaa enemmän pienempiä potilasmääriä tarvitseviin, mutta toteutuksen kannalta vaativampiin varhaisvaiheen tutkimuksiin, jotka hyödyttävät potilasta ja ovat tärkeitä lääkekehityksessä, osastonylilääkäri Katriina Peltola Syöpäkeskuksesta sanoo.

Nykyään tutkitaan etenkin täsmä- ja immunoterapialääkkeitä. Täsmälääkkeet purevat suoraan tietyntyyppisiin syöpäsoluihin ja immunoterapiassa elimistö valjastetaan taistelemaan syöpää vastaan.

– Nykysuuntaus on, että lääketutkimus kohdistuu yhä tarkemmin, jopa yksittäisiin mutaatioihin. Silloin tarvitaan paljon erilaisia potilaita. Meiltä löytyy erilaisia syöpiä sairastavia potilaita, tutkimusjohtaja Heikki Joensuu Syöpäkeskuksesta sanoo.

– Varhaisvaiheen lääketutkimuksiin voi osallistua vain erittäin hyvin toimiva sairaala. Koska kyse on syöpää sairastavista tutkimuspotilaista, komplikaatiot ovat mahdollisia. Tutkimuskeskuksen menestyminen edellyttää että koko sairaala ymmärtää toiminnan luonteen. Tutkimuspotilaiden on saatava laboratorio- ja kuvantamistutkimukset ajallaan ja päivystyksen sekä tehovalvonnan pitää ymmärtää tutkimuspotilaiden erikoistilanne, Joensuu sanoo.

Menestyvä tutkimuskeskus tuo etuja sairaalalle ja potilaille

Varhaisvaiheen tutkimuspotilaat ovat pääsääntöisesti saaneet vähintään yhtä yleisesti hyväksyttyä hoitoa ja se ei ole tehonnut.

– Tutkimuksen kautta potilaille voi löytyä uusi hoitomuoto tilanteessa, jossa hoitoa ei aiemmin ole ollut tai vanhat keinot eivät enää auta, Joensuu sanoo.

Tutkimukseen osallistuminen on aina vapaaehtoista, ja sen voi keskeyttää halutessaan koska vain. Syöpäkeskuksen tavoite on, että vähintään joka kymmenes potilas olisi tutkimuspotilas.

– Tavoitteenamme on tehdä keskuksesta yksi Pohjoismaiden laadukkaimmista ja houkuttelevimmista ja siten kasvattaa tutkimusten määrää. Tiedotamme avoinna olevista tutkimuksista internetsivuilla ja facebookissa. Tulevaisuudessa sairaalan kehittyvät tietojärjestelmät kuten Apotti tulevat tehostamaan sopivien tutkimuspotilaiden löytymistä, Peltola sanoo.

Tutkijan näkökulmasta aivan uusien lääkkeiden tutkimus on kiinnostavaa, sillä lääkkeet ovat tieteellisen tutkimuksen viimeisempiä saavutuksia. Tutkimuskeskukselle uusien lääkkeiden tutkimus tuo näkyvyyttä, joka parantaa mahdollisuutta päästä mukaan uusiin tutkimuksiin ja houkuttelee alan parhaita osaajia. Tutkimushoidot ovat myös sekä potilaille että Syöpäkeskukselle ilmaisia.

HYKS Syöpäkeskus on Suomen suurin ja monipuolisin syövänhoitokeskus, jossa annetaan yksilöllistä syövän hoitoa. Keskus vastaa koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin aikuisten syöpäpotilaiden onkologisesta hoidosta. Vuosittain HYKS Syöpäkeskuksessa käy hoidossa 25 000 potilasta, joista noin 9 000 on uusia potilaita.

HYKS Syöpäkeskus on Suomen ainoa jäsen pohjoismaisessa akateemisessa Nordic Nect -tutkimusyhteisössä ja osa eurooppalaista syöpäverkostoa (European Organisation of Cancer Institutes, OECI). HYKS Syöpäkeskus on ensimmäinen pohjoismainen syöpäkeskus, joka on läpikäynyt OECI:n akkreditoinnin ja saavuttanut korkeimman mahdollisen statuksen Comprehensive Cancer Center.

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Heikki Joensuu, HYKS Syöpäkeskus, puh. 040 7210438

www.hus.fi/syopalaaketutkimus

www.facebook.com/hussyopalaaketutkimus