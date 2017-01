STTK: Uusi työmarkkinamalli tarvitsee onnistuakseen jämäkkää koordinaatiota

STTK ennustaa liittokierrosta, nuorille luotava työllistymissopimukset 13.12.2016 11:49

Tiedote, vapaa julkaistavaksi STTK:n puheenjohtaja Antti Palola on huolissaan nuorisotyöttömyydestä ja nuorten syrjäytymisestä työmarkkinoilta. - Toimenpiteitä nuorten työllistymiseksi on terävöitettävä. Esitän, että seuraavaa sopimuskautta ajatellen alakohtaisesti selvitetään, miten helpotettaisiin nuorten pääsyä työelämään ja edistettäisiin nuorten työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Nuorten työllistämissopimuksia on tähän mennessä tehty useilla sopimusaloilla ja tätä on jatkettava. Nuorten työllistäminen ei kuitenkaan voi merkitä palkka-alea, Palola korostaa. Palolan mielestä on tärkeää valaa nuoriin tulevaisuuden uskoa. - Nuorten on voitava luottaa siihen, että heistä huolehditaan. Tästä syystä STTK torjuu eläkeindeksialoitteen. Nuorille annettua eläkelupausta ei saa rikkoa eikä myöskään pettää eläkeläisiä lupauksilla, joiden mukaan indeksin muuttaminen torjuisi eläkeläisköyhyyttä, Palola kiteyttää. STTK:ssa ei uskota, että uusi työmarkkinamalli - Suomen malli – valmistuu seuraavaan