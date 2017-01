Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 20.1.2017

Käytä kinkun paistorasvat kastikkeeseen tai laita roskikseen 20.12.2016 08:37

Joulukinkun paistamisesta jää yli rasvaa. Kinkun paistorasvat voivat aiheuttaa viemäriin päätyessään tukoksen putkistossa. Putkiston seinämiin kertyvä rasva on yleisin syy kotien viemäritukoksiin. Kun viemäri tukkeutuu, jätevesi nousee nopeasti lattiakaivoista, pesualtaista ja pytystä lattioille. Kinkunpaistorasvaa ei kannata heittää pois. Kinkunpaistolientä ja -rasvaa voi käyttää joulukinkun kastikkeeseen. Yli jäänyt paistorasva tai muu ruuanlaitossa syntyvä rasva ei kuulu viemäriin vaan roskikseen. - Jos et käytä paistorasvaa ruoanlaitossa, laita hyytynyt rasva biojätteeseen tai kompostiin. Ruokajäte ei myöskään kuulu viemäriin, koska se on rotille oivaa ruokaa. Ruokajäte laitetaan biojätteeseen, ohjeistaa HSY:n ympäristöasiantuntija Elina Tanner. HSY tuottaa biojätteeseen laitetusta rasvasta ja muusta ruokajätteestä biokaasua ja multaa käsittelylaitoksissaan Espoon Ämmäsuolla. Biokaasu on uusiutuvaa energiaa ja siitä tehdään sähköä ja lämpöä. Kompostimullassa saadaan lisäksi ravinte