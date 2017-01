Kansainväliset bloggaajat Helsingissä kuin kotonaan

18.1.2017 13:01 | Messukeskus

Matkamessujen kansainvälinen bloggaajaohjelma Nordic Bloggers’ Experience (NBE) kierrättää bloggaajia pääkaupunkiseudulla perjantaina Stopover Finland -teemalla. Bloggaajat tutustuvat mm. Suomenlinnaan, keskustan ja Hakaniemen kauppahalleihin, Fazerin vierailukeskukseen, Nuuksioon, Helsingin Kulinaariseen Instituuttiin ja Designmuseoon.

Helsinki-päivä on osa Visit Finlandin Stopover Finland -kampanjaa, joka tarjoaa matkailijoille helpon vaihtoehdon tutustua Suomeen kahden lennon solmukohdassa. Stopover Finland -ohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta vetovoimainen vierailukohde Helsinki-Vantaan kautta kulkeville kansainvälisille matkailijoille, joille tarjotaan välilaskuihin sekä muutaman tunnin mittaisia että useamman päivän kestäviä vierailupaketteja.

NBE:n Stopover-päivä on pääkaupunkiseudun yhteinen ponnistus, jossa mukana ovat myös Visit Helsinki, Visit Espoo ja Visit Vantaa sekä Finnair ja Finavia. Päivä koostuu stopover-matkailijoille sopivista retkistä, jotka mukailevat Visit Finlandin eri kehitysohjelmien teemoja: merellinen saaristo, hyvinvointi, ulkoaktiviteetit ja paikallinen kulttuuri. Lisäksi Helsinkiä tuodaan esiin ruoka- ja designmatkailukohteena, ja opastetut kierrokset vievät kauppahalliin, Suomenlinnaan ja jopa helsinkiläiseen kotiin tutustumaan paikallisten elämäntapaan. Vantaalla piipahdetaan Fazerin vierailukeskuksessa ja Kuusijärvellä ja Espoossa ihastellaan luonnon rauhaa Nuuksiossa.

-Olemme erittäin iloisia, että saamme olla osana NBE:tä ja sitä kautta tuoda StopOver Finland konseptiamme tunnetuksi bloggareiden yleisöille ympäri maailman. Kohderyhmäämme ovat omatoimiset yksittäismatkaajat, jotka sekä hakevat inspiraatiota, että usein myös varaavat matkansa erilaisista digikanavista. Odotamme innolla vieraidemme tuottamaa sisältöä heidän stopover-kokemuksistaan, kertoo Kaisa Kosonen, StopOver Finland ohjelmapäällikkö, Visit Finland.

Bloggaajat lentävät sinivalkoisin siivin

Yksi ryhmä bloggaajista tutustuu Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Finnairin palveluihin #TourInHEL -lentoasemakierroksella, ja he pääsevät mm. testaamaan lentoaseman palvelu- ja ravintolatarjontaa sekä Finnairin lounge- ja saunatiloja sekä vierailemaan A350-lentokoneessa. Finnair on tunnettu aktiivisuudesta ja innovatiivisuudesta sosiaalisessa mediassa, ja osa Finnairin omista sosiaalisen median sisältönikkareista osallistuu bloggaajien kanssa Stopover-päivään.

- Sosiaalisen median vaikuttajilla on suuri merkitys ihmisten matkustuspäätöksiin, joten NBE-yhteistyö on Finnairille erinomainen väylä käydä dialogia kansainvälisten somevaikuttajien kanssa. NBE-bloggereista "David's been here" teki Finnairille Instagram-takeoverin lumisessa Kuusamossa, ja lisää mielenkiintoisia sisältöjä eri kanaviin on luvassa #TourInHEL -lentoasemakierrokselta, jonka järjestämme yhdessä Finavian kanssa", sanoo sosiaalisen median tuottaja Manti Väätäinen-Pereira Finnairilta.

- Koska vaikuttajien tuottama sisältö ja erityisesti lifestyle-maailmaa ja matkustelua yhdistävä visuaalinen kerronta näkyvät omissa mittareissamme selkeinä positiivisina piikkeinä, olemme ottaneet nämä asiat vahvasti huomioon myös palvelukehityksessämme. Olemme tehneet sisältöjen osalta läheistä yhteistyötä bloggareiden kanssa, ja tätä yhteistyötä jatketaan koko kuluva vuosi, kertoo Finavian markkinointipäällikkö Olli Lehtonen.

Perjantain NBE-ohjelma median edustajille

Media on tervetullut osallistumaan NBE ohjelmaan myös perjantaina. Tiedustelut ja ennakkoilmoittautuminen tiedottaja Riikka Luomanpäälle. Perjantain ohjelma kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta http://nbe.messukeskus.com/nbe-program/stopover-day-programs/

NBE 2017

Nordic Bloggers' Experiencen kokoamisesta, bloggaajamatkoista ja käytännön järjestelyistä vastaa Messukeskus yhteistyössä kohtaamistoimisto Innastus Oy:n kanssa.NBE-bloggaajaohjelma on käynnissä 14. –24.1.2017.

Vuoden 2017 NBE-ohjelman kumppaneita ovat Visit Finland, Stop Over Finland, Visit Helsinki, Finavia, Finnair sekä majoituskumppanit Kämp Collection Hotels, Clarion ja Forenom. Kuljetuskumppani on Lehtimäki Charters. Alueellisia kumppaneita ovat Turku, Ahvenanmaa, Oulu, Keski-Suomi, Wild Taiga, Lahti, Ruka-Kuusamo, Naantali, Vantaa sekä Viro ja Latvia. Muita yhteistyökumppaneita ovat Löyly, Finlandtours ja Rovio.

Vuonna 2014 NBE voitti Kuntamarkkinoinnin Suomenmestaruuden ja vuonna 2015 ohjelma palkittiin Evento Awards -palkinnolla sekä blogimarkkinoinnin edelläkävijäkampanjana The Blog Marketing Award -palkinnolla.

Matka 2017 on Pohjois-Euroopan suurin matkailualan tapahtuma. Se järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 19.–22.1.2017. Matkamessujen partnerimaa vuonna 2017 on Turkki

Vuonna 2019 sata vuotta täyttävä Messukeskus onnittelee satavuotiasta Suomea! Katso Suomi 100 -juhlavuoden ohjelma Messukeskuksen tapahtumissa ja tiloissa: www.messukeskus.com/suomi100

Lisätietoja NBE-ohjelmasta: Messukeskus, tiedottaja Riikka Luomanpää, 050 540 4231, riikka.luomanpaa@messukeskus.com Innastus Oy, toimitusjohtaja Inna-Pirjetta Lahti, 050 3760824, inna-pirjetta.lahti@innastus.fi

www.nbe.fi

https://www.facebook.com/nordicbloggersexperience

@nbefinland (Twitter ja Instagram)

#NBEFinland

Lisätietoja Matkamessuista 2017: Messukeskus, tiedottaja Antti Karjunen, p. 050 574 3444, antti.karjunen@messukeskus.com

www.matkamessut.fi #matka2017

Kuvia Matkamessuista ja vuoden 2016 NBE-ohjelmasta vapaasti median käytettäväksi: http://mediabank.messukeskus.com/ (Nordic Bloggers’ Experience -kuvat löytyvät Matka-kansiosta avainsanalla NBE).

Lisätietoja StopOver Finland-kasvuohjelmasta:

Kaisa Kosonen, Program Manager, Stopover Finland, Finpro Oy – Visit Finland, p. 050 597 4995, kaisa.kosonen@visitfinland.com #stopoverfinland