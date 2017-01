Hoidetaanko taloyhtiösi vakuutukset ammattitaidolla? Kansainvälinen kilpailu näkyy vakuutusehdoissa

19.1.2017 08:00 | Kiinteistöliitto

Ajantasainen vakuutusturva on välttämättömyys taloyhtiölle. Kansainväliset vakuutusyhtiöt ovat lisänneet kilpailua alalla. Esimerkiksi taloyhtiön remonttien yhteydessä vakuutusturva tulee tarkistaa.

Vakuutukset ovat välttämättömyys taloyhtiölle. Taloyhtiön on syytä säännöllisesti tarkistaa, ovatko oikeat kohteet vakuutettu ja ovatko vakuutukset riittävällä tasolla. Niin sanotut all risk -vakuutukset ovat suositeltavia.



”Vakuutukset on arvioitava vähintään kerran vuodessa ja jos kiinteistöllä tapahtuu muutoksia, esimerkiksi remontteja tai uusia rakennuksia tehdään”, Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero muistuttaa.



Kansainvälisten toimijoiden tulo markkinoille muuttaa vakuutusehtoja



Kiinteistöliiton kokemusten mukaan kansainvälisten toimijoiden tulo Suomen markkinoille on kiristänyt vakuutusyhtiöiden välistä kilpailua. Vakuutusten kattavuus esimerkiksi remonttien yhteydessä vaihtelee.



”Esimerkiksi putkiremonttien yhteydessä taloyhtiön kannattaa vertailla tarkkaan eri korjaustekniikoiden vaikutukset vakuutusturvaan. Osaa putkisaneeratuista viemäriputkista voidaan esimerkiksi kohdella vakuutusehdoissa uudenveroisina, mikä voi alentaa esimerkiksi kiinteistövakuutuksen hintaa. Tämä on kansainvälisen kilpailun tulosta”, toteaa Kiinteistöliiton kehityspäällikkö, TkT Jari Virta.



Vakuutusten osalta on hyvä muistaa, että ne on otettava hyvissä ajoin ennen sopimusten tekoa.

”Esimerkiksi remontinaikaiset lisäturvavakuutukset ja muut vakuutukset on otettava hyvissä ajoin ennen konsultti- ja urakkasopimusten tekoa, jotta niitä voidaan hyödyntää hankkeessa. Vakuutukset on oltava voimassa sopimusten allekirjoitushetkellä”, Virta korostaa.

Vakuutusehtojen erojen selvittämiseksi taloyhtiön kannattaa kilpailuttaa vakuutukset säännöllisesti. Jos remontin yhteydessä tähän ei riitä omaa resurssia, apuna voi käyttää esimerkiksi vakuutusmeklarin palveluja. Vakuutusmeklarin käyttö vakuutusturvan hoitamisessa on suositeltavaa.



Asumisturvallisuudesta lisätietoa Turvallinen taloyhtiö -kiertueen päätöstilaisuudessa



Turvallinen taloyhtiö -kiertue on syksystä 2016 alkaen tarjonnut tietoa asumisturvallisuudesta kahdeksalla paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Kiertueen päätöstapahtuma järjestetään Helsingissä 19.1.2017. Aiheina on taloudellisen turvallisuuden lisäksi muun muassa pelastussuunnitelmiin, paloturvallisuuteen ja tekniseen turvallisuuteen liittyviä teemoja. Lue lisää asumisturvallisuudesta www.taloyhtio.net/turvallinentaloyhtio



Lisätietoa:

Kiinteistöliitto, pääekonomisti Jukka Kero, p. 050 548 0231, jukka.kero@kiinteistoliitto.fi

Kiinteistöliitto, kehityspäällikkö, TkT Jari Virta, p. 09 1667 6224, jari.virta@kiinteistoliitto.fi

Kiinteistöliitto Uusimaa, toiminnanjohtaja Mika Heikkilä, p. 09 1667 6761, mika.heikkila@kliittouusimaa.fi