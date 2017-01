STT:n uusi palvelu auttaa viestinnän ennakoinnissa ja ajoituksessa

19.1.2017 09:30 | STT

Jaa

STT on tänään lanseerannut STT Pro -tapahtumatietopalvelun. Se on markkinoiden ainoa toimittajien kuratoima tapahtumapalvelu. STT Pro on työkalu, joka auttaa viestinnän ja sisältösuunnittelun ammattilaisia viestinnän suunnittelussa, ennakoinnissa ja ajoituksessa.

Palvelun kautta käyttäjät pääsevät STT:n journalistiseen suunnittelutietoon. Palvelun sisältö on STT:n uutistoimittajien laatimaa ja päivittämää tapahtuma- ja suunnittelutietoa. Samaa tietoa, jota STT käyttää omassa uutissuunnittelussaan. STT Pro tarjoaa näkymän median päivään: milloin ja mistä aiheista tapahtumia on tiedossa. Viestinnän ammattilainen näkee, mihin kohtaan median päivää oma viestintä tai tapahtuma on hyvä ajoittaa. Vastaavasti palvelu näyttää median ruuhka-ajat: mihin kohtaan ei omaa tapahtumaa tai tiedotetta kannata ajoittaa. STT Pro sisältää kotimaan, talouden, politiikan, kulttuurin, urheilun ja ulkomaiden tapahtumia. Palvelu kattaa muun muassa lehdistötilaisuudet, julkistukset ja mediatapahtumat. STT Prosta saa selville myös tapahtumajärjestäjien yhteystiedot ja ilmoittautumisaikataulut, tiedot tilaisuuksien tyypistä ja tiedon siitä, kenelle tilaisuus on suunnattu. STT Pron käyttäjä näkee, onko oma tilaisuus päätynyt suomalaisen median päivälistalle, mistä STT aikoo uutisoida ja missä STT:n kuvaaja on paikalla. ”STT Pro on ainutlaatuinen journalistinen suunnittelupalvelu. Se vastaa juuri niihin haasteisiin, joiden kanssa kiireinen viestinnän ammattilainen kamppailee. Enää ei tarvitse soitella tiedotteiden perään tai ihmetellä, kiinnostaako tilaisuus ketään. Palvelun kehitykseen osallistunut, viestinnän ammattilaisista koostunut pilottiryhmä piti palvelua välttämättömänä niin tapahtumien ajoituksessa kuin sisältöjen suunnittelussa. Kehitämme STT Prota jatkuvasti niin, että se tarjoaa yhä monipuolisempaa ennakkotietoa viestinnän tarpeisiin”, kehityspäällikkö Maisa Lehtovuori kertoo. Palvelun voi hankkia osoitteessa https://pro.stt.fi.

Avainsanat journalismimediamediatapahtumatapahtumapalveluviestintä

Kontaktit