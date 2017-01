Mediakutsu kuntavaalipaneeliin 19.1.

Tuottajien ruuan verkkokauppa poisti kuukausimaksut ja laski provisiotaan – vahva kasvu tavoitteena ensi vuonna 19.12.2016 07:30

Viime elokuussa lanseerattu ruuan verkkokauppa Ruokaasuomesta.fi on muuttanut ansaintamalliaan. Verkkokauppa on poistanut yrittäjiltään kuukausimaksut ja laskenut provisiotaan. Ensi vuonna tavoitteena on vahva tuottajamäärän, tuotevalikoiman ja ruokamyynnin kasvu.