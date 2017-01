Mediatiedote: Raikkaat ruokakirjat Hyvä avokado ja Hyvä kookos tarjoavat selkeät ohjeet terveellisiin ruokiin

19.1.2017 08:40 | Gummerus

Monikäyttöiset ja herkulliset avokado ja kookos ovat myös ravintoarvoltaan huikean terveellisiä. Uutuuskirjat Hyvä avokado ja Hyvä kookos (Gummerus) antavat tietoa näiden ruoanlaitossa suosittujen hedelmien käytöstä ja tarjoavat molemmat 40 herkullista reseptiä.

Monet ovat ottaneet pehmeän ja kermaisen avokadon osaksi päivittäistä ruokavaliota. Lucy Jessopin Hyvä avokado kertoo hedelmän moninaiset mahdollisuudet ja antaa ohjeet helppotekoisiin ja terveellisiin ruokiin. Mukana on nopeita arki-iltapaloja, täyttäviä salaatteja ja virkistäviä smoothieita, välipaloja, lounaita ja lomabrunsseja sekä terveellisempiä versioita leivonnaisista ja makeista herkuista. Hyvä avokado on oivallinen lisä kaikkien kotikokkien kirjahyllyyn.

Emily Jonzen kertoo kirjassaan Hyvä kookos hedelmän monipuolisuudesta: herkullinen kookosmaito on hyvä vaihtoehto niille, joiden elimistö ei siedä maitotuotteita, ja kookosvesi on urheilijoidenkin suosima palautusjuoma. Kookosjauho taas toimii kuidun ja proteiinin lähteenä. Kookos on ravinteikasta syötävää kaikille: eri olomuodoissaan se sisältää B-, C- ja E-vitamiinia, seleeniä, rautaa, kalsiumia, magnesiumia ja fosforia. Hyvä kookos antaa helpot reseptit smoothieihin, keittoihin ja curryihin, kakkuihin, ohukaisiin ja leipiin. Kirjassa on mukana myös vinkkejä kookoksen ostamiseen ja käsittelyyn.

Molempien kirjojen tekijöillä on monipuolinen kokemus ruoan valmistuksen parissa. Lucy Jessop on vannoutunut kasvisfanaatikko, joka on toiminut ruoka-alalla 10 vuotta. Hän on ollut tekemässä useampaa tv-sarjaa ja kirjoittanut lukuisiin ruokalehtiin. Emily Jonzen vietti lapsuutensa matkustaen Singaporen ja Englannin väliä. Hän on kiertänyt maailmaa, tutustunut erilaisiin ruokakulttuureihin ja toiminut ruokastylistinä ja reseptien kirjoittajana.

Lucy Jessop

Hyvä avokado – 40 herkullista ja terveellistä reseptiä

Alkuteos The Goodness of Avocado – 40 Delicious Health-boosting Recipes

Suomennos Tuija Tuomaala

96 sivua

Ilmestyy viikolla 3

Emily Jonzen

Hyvä kookos – 40 herkullista ja terveellistä reseptiä

Alkuteos The Goodness of Coconut – 40 Irresistible Energy Packed Recipes

Suomennos Tuija Tuomaala

96 sivua

Ilmestyy viikolla 3