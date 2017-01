Sairaanhoitopiiri teki tutkintapyynnön asiakkaan huonosta kohtelusta

Influenssa ruuhkautti ensiavun – Tays suosittelee poikkeusta sairaslomakäytäntöihin 3.1.2017 14:24

Taysin Ensiapu Acutassa on viimeisen 2,5 viikon aikana ollut poikkeuksellisen paljon potilaita. Tilanne johtuu influenssaepidemiasta, joten potilailla on paljon hengitystieinfektioita. Merkittävä osa potilaista on iäkkäitä ja saapuu ambulanssilla. Ensiavussa on lisätty sekä lääkärien että hoitajien määrää, mutta potilaiden odotusajat ovat tästä huolimatta olleet pitkiä. Ensiavun hoitoryhmien tilat ovat täyttyneet jo päivisin, ja ensiavussa on jouduttu sijoittamaan potilaita käytäväpaikoille. Jatkohoitopaikkoja kunnista on ollut vaikea saada. Kuntia on pyydetty lisäämään sekä vanhuspalvelujen että kiireellisten vastaanottojen määrää. Poikkeuksellisen hankalan tilanteen vuoksi Tays toivoo, että työnantajat hyväksyisivät väliaikaisesti lyhyitä, 3-5 vuorokauden sairaslomia ilman lääkärintodistusta, tai että sairaslomaan riittäisi sairaanhoitajan arvio. Näin päivystysvastaanottoja ei kuormitettaisi pelkillä sairauslomapyynnöillä. Tays suosittelee, että perusterveet aikuispotilaat, joilla on