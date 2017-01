Savuttomia vuokra-asuntoja Launeen palvelujen lähelle Lahteen

19.1.2017 09:56 | VVO-yhtymä Oyj

Launeen Keijupuistoon valmistuu helmikuun lopulla uusia Lumo-asuntoja, joita pääsee katsomaan 22.1.2017 klo 12.00 - 12.45. Vuokrattavissa on vielä näppäriä yksiöitä, kaksioita ja kolmioita.

Asuinalueen ytimessä sijaitseva Vanhanladonkatu 2 sijaitsee loistavien palvelujen ääressä. Lähellä olevat päiväkoti, koulu ja perhepuisto sekä Launeen monipuoliset marketit helpottavat arjen pyöritystä. Lisäksi alueella on hyvät harrastusmahdollisuudet, kuten jää- ja keilahalli sekä koirapuisto.

– Launeen loistavat palvelut ja rautatieaseman läheisyys ovat alueen vetovoimia. Ei ole ihme, että alue on noussut suosituksi asunnonetsijöiden keskuudessa, sanoo aluepäällikkö Pertti Vuorinen Lahden Lumo-kotikeskuksesta.

Asunnoissa on helppohoitoiset pintamateriaalit. Lattiat ovat laminaattia ja seinät on maalattu valkoisiksi. Keittiön varusteisiin kuuluu muun muassa astianpesukone ja keraaminen liesi. Kaakeloidussa kylpyhuoneessa on miellyttävä lattialämmitys ja tilaa pesukoneelle.

Keijunpuisto on viihtyisä, pientalovaltainen asuinalue. Turvallinen sisäpiha leikkipaikkoineen sopii lapsiperheille. Autopaikat sijaitsevat autokatoksessa ja pihalla.

Vanhanladonkatu 2 on savuton talo, jossa tupakointi on kiellettyä asunnossa, parvekkeella ja yhteisissä tiloissa. Talon pihalta on osoitettu erillinen alue tupakointia varten.

Asuntoesittely on sunnuntaina 22.1.2017 klo 12.00 -12:45 A-talossa.

Lisätietoja:

Aluepäällikkö Pertti Vuorinen, VVO-yhtymä Oyj, puh. 0400 700 065, etunimi.sukunimi(at)vvo.fi