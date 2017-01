Liikenneverkkoa kehitettävä kokonaisuutena pitkäjänteisesti

19.1.2017 11:51 | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Liikenneverkon yhtiöittäminen ei toisi automaattisesti autuutta maamme liikenneverkon tilaan. Verkon tilaa parantavat vasta siihen konkreettiset investoitavat eurot. Toimiva liikenneverkko maaseudulta vientimarkkinoille on välttämättömyys Suomen tulevaisuudelle. Tarvitsemme yli hallituskausien ulottuvan suunnitelman liikenneverkon kehittämiseksi, toteaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Ministeri Bernerin mukaan liikenneverkko voidaan yhtiöittää vuoden 2018 alusta. Yhtiöittämisellä haetaan uusia liiketoiminta- ja rahoitusmalleja verkon tulevaisuuden mahdollistamiseksi. Samalla liikenteen verojärjestelmää uudistettaisiin rajusti.

– On selvää, että nykykeinot eivät riitä, koska liikenneverkon korjausvelka kasvaa jatkuvasti. On hyvä, että pohdinnassa ovat myös uudet keinot. Esitetyt teiden käyttömaksumallit ovat kuitenkin raakileita käytettäväksi päätöksenteossa. Lisäksi tarvitaan vielä analyysiä, miten mallissa rahoituksen määrä lisääntyisi ilman autoilijoiden kustannusten kasvua, jos liikenneverkkoyhtiön sekä myös mahdollisten palveluoperaattoreiden tulot kerättäisiin lopulta tienkäyttäjiltä, toteaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

– Tulevien ratkaisujen on huomioitava myös maaseudun olosuhteet ja pitkät etäisyydet. Elinkeinoelämälle ja joukkoliikenteen ulkopuolella oleville on löydettävä toimivat, elinvoiman ja elinkeinon turvaavat ratkaisut. Avoimia kysymyksiä on muutoinkin paljon. Esimerkiksi yksityisteiden asema uudistuksessa on avoin.

Suomen liikenneverkon tulevaisuutta pohdittaessa on huomattava, että väyläverkon on palveltava sekä biotalouden raaka-ainekuljetuksia että lopputuotteiden markkinoille saamista. Suomen laaja tieverkko kulkee pääosin maaseudulla, mutta on elintärkeä koko maamme tulevaisuudelle. Ilman tukkirekkoja, turistibusseja tai maitoautoja maaseudun teillä eivät elinkeinot voi menestyä missään päin Suomea.

Suurten kaupunkien työmatkaliikenteen lisäksi myös maaseudun asukkaiden ja elinkeinojen kulkuyhteydet on varmistettava. MTK yhtyy hallituksen liikennekaaren yhteydessä esittämään arvioon, että maaseutumaisessa asumisessa oma auto säilyttää asemansa pitkään. Uudet palvelumahdollisuudet mahdollisesti vähentävät kotitalouksien tarvetta omistaa useita henkilöautoja vasta pidemmällä tähtäimellä. Uudistuksen rahoitusmuutokset eivät saa vaarantaa maaseudulla asuvien, autoa tarvitsevien kansalaisten liikkumismahdollisuuksia esimerkiksi suurten maksukorotusten takia. Maaseudulla ajettavat kilometrit ovat väistämättä kaupunkialueita pidempiä.

– Arvostamme sitä, että ministeri Berner tekee rohkeita esityksiä. Autoveron poistaminen on perusteltua, koska henkilö- ja pakettiautot ovat maaseudulla välttämättömiä kulkuneuvoja. Autot eivät ole ylellisyystavaroita, joiden hankintaa tulisi rasittaa ylimääräisillä veroilla. Autoveron poistaminen mahdollistaa myös ympäristöystävällisempien, esimerkiksi biokaasuautojen hankinnan, huomauttaa MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola.

– Jos liikenneverkko yhtiöitetään, ei se saa johtaa yksityistämiseen. Liikenneverkon ollessa keskeinen osa maamme toimintakykyä, on omistajuuden pysyttävä julkisissa käsissä ja päätöksenteon läpinäkyvänä.

