Veronmaksajien Lehtinen: Uusia tiemaksuja ei tarvita – autoveron alentaminen olisi myönteistä

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2016: Suomen jyrkkä progressio heikentää kannustimia 30.11.2016 04:00

Pienten palkkojen verotus on Suomessa eurooppalaista keskitasoa, mutta tulojen noustessa verotus muuttuu kireämmäksi. Esimerkiksi suomalaista keskipalkkaa eli 42 200 euroa vuodessa ansaitsevan veroprosentti on 2,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Euroopan vertailumaissa keskimäärin. Tällä tulotasolla verotus on vertailumaiden viidenneksi kireintä. Suomen palkkaverotus on kansainvälisesti vertailtuna varsin progressiivista. Vertailun suurituloisinta, 137 000 euroa vuodessa ansaitsevaa palkansaajaa verotetaan Suomessa peräti 7,8 prosenttiyksikköä ankarammin kuin muissa Euroopan vertailumaissa keskimäärin. Suurituloisen veroprosentti on kolmanneksi korkein Belgian ja Italian jälkeen. Tulokset käyvät ilmi Kansainvälinen palkkaverovertailu 2016 -selvityksestä, jossa vertaillaan työn verotusta 18 OECD-maassa* neljällä eri palkkatasolla. Selvityksen on laatinut Veronmaksajain Keskusliiton pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola. Palkansaajan työssä etenemistä ja tulojen lisäystä verotetaan Suome