HSL: Liikenneverkkoyhtiö voi tarjota mahdollisuuksia siirtyä kohti kestävämpää liikkumista

Kutsu mediainfoon 13.1.: Helsingin seudun bussiliikenne sähköistyy. Ensimmäiset bussit liikenteessä jo tammikuussa 10.1.2017 14:30

Liikenteen päästöjen vähentämisellä on merkittävä sija pääkaupunkiseudun ilmastostrategian toteutumisessa. HSL:n tavoitteena on, että vuonna 2025 noin kolmannes busseista kulkee sähköllä. Rautatientorille on rakenteilla sähköbussien latausasema, ja ensimmäiset bussit tulevat linjaliikenteeseen jo tammikuun aikana.