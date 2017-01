Avoimen lähdekoodin erp-ratkaisut valloittavat markkinoita: Markkinajohtaja Sprintit kasvaa voimakkaasti

19.1.2017 13:23 | Sprintit Oy

Avoimeen lähdekoodiin perustuvat ketterät erp-ratkaisut ovat valtaamassa markkinoita. Sprintit-startupin voimakas kasvu on vuodesta 2014 ollut orgaanista, ja yllättänyt jopa yhtiön perustajat. Ensimmäisen tilikauden liikevaihto oli 250 000 euroa. Tilikauden 2016 liikevaihto nelinkertaistui nousten miljoonaan euroon. Kasvu jatkuu. Sprintit ja ohjelmistoyritys Devlab ovat tehneet liiketoimintakaupan, jossa Devlabin Pupesoft-liiketoiminta siirtyy Sprintitille helmikuun 2017 alussa.

Sprintit Oy on vuonna 2014 perustettu ohjelmisto- ja konsultointiyhtiö, jonka liiketoiminta perustuu avoimen lähdekoodin erp-ratkaisuihin. Yhtiö on toinen Suomen kahdesta sertifioidusta Odoo-partnerista. Odoo on avointa lähdekoodia hyödyntävä erp, jolla on yli kaksi miljoonaa käyttäjää maailmanlaajuisesti. Nyt Sprintit ja ohjelmistoyritys Devlab ovat tehneet liiketoimintakaupan, jossa Devlabin Pupesoft-liiketoiminta siirtyy Sprintitille helmikuun 2017 alussa. Pupesoft-ohjelmisto on laajasti käytössä teknisen tukkukaupan yrityksissä ja sillä on yli sata käyttäjäorganisaatiota.



Sprintit ei ole tyypillinen startup: sillä on ollut asiakkaita ja liikevaihtoa alusta asti. Kasvu on rahoitettu tulorahoituksella ja nyt lisäpontta haetaan myös liiketoimintakaupasta. Osakkaat ja henkilöstö ovat kokeneita ICT-ammattilaisia. Kaupan myötä Sprintitin henkilöstö kasvaa 15 henkeen.



-Avoimen lähdekoodin erp-liiketoimintaan lähtiessä mietimme, voiko tämä oikeasti toimia. Kolmen vuoden jälkeen vakuutan, että ketterien erp-ratkaisujen rakentaminen on turvallista, mahdollista ja kannattavaa, toteaa hallituksen puheenjohtaja Petri Heino Sprintit Oy:stä.



-Asiakkaan etu tulee luonnollisesti siitä, ettei lisenssimaksuja ole. Lisäksi toiminnanohjausjärjestelmän jatkokehitys on ketterää arjen palvelua, joka tukee asiakasyritysten kasvua. Tulokset näkyvät myös viivan alla, toteaa Heino.



Sprintitin asiakkaat ovat yrittäjätaustaisia yhtiöitä, joista useat ovat verkko- ja tukkukaupan toimialalta. Joukossa on myös järjestöjä ja teollisuuden B2B-yrityksiä. Yksi asiakkaista on Puuilo, jonka tietohallintojohtaja Esa Haapa-aho on pitkän uransa aikana ollut toteuttamassa lukuisia erp-hankkeita.



-Erp-hankkeemme Sprintitin kanssa on edennyt poikkeuksellisesti täysin suunnitelman mukaan. Sprintit on suoriutunut uskomaton hienosti tästä projektista, kehuu Haapa-aho.



Pupesoft on laajasti käytössä teknisen tukkukaupan yrityksissä ja sillä on yli sata käyttäjäorganisaatiota. Pupesoft-liiketoimintakaupan yhteydessä henkilöstö siirtyy Sprintitin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Sprintit työllistää yrityskaupan jälkeen 15 henkeä.



-Tämä on kahden Suomen johtavan avoimen lähdekoodin erp-toimittajan ponnistus kasvuun, toteaa Heino yhdessä Devlabin Johan Töttermanin kanssa. Tötterman siirtyy itsekin kaupan myötä Sprintitin riveihin.



-Arvostamme kokemusta ja pidämme arvokkaana liiketoimintanäkemystä. Tästä henkilöstömme onkin saanut paljon kiitosta, kertoo Heino.



Lisätietoja:



Myyjä: Johan Tötterman: Devlab Oy

Ostajat: Roy Nurmi, Marko Happonen, Petri Heino: Sprintit Oy



Sprintit

Sprintit on Odoo avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmän toimittaja ja sertifioitu partneri, jonka ensimmäisen tilikauden liikevaihto oli 250 tuhatta euroa. Historiansa toisena tilikautena yhtiön 2016 liikevaihto nousi miljoonaan euroon. Yhtiö työllistää helmikuun alusta 2017 henkeä ja sen asiakkaita ovat muun muassa Naava, Puuilo, Punnitse ja Säästä -ketju, Confetti ja Suomen Automaalit.net. www.sprintit.fi



Odoo

Odoo-liiketoimintasovellus on avointa lähdekoodia hyödyntävä erp, jolla on yli kaksi miljoonaa käyttäjää maailmanlaajuisesti. Sertifioituja partnereita on jo yli sadassa maassa. Yksi 700 partnerista on suomalainen Sprintit. Odoon käyttö kasvaa nopeasti yli tuhannella käyttäjällä joka kuukausi.