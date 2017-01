YH Kodit ei korota vuokriaan vuonna 2017

20.1.2017 13:00 | YH Kodit Oy

YH Kodit on päättänyt ilahduttaa asukkaitaan tänä vuonna uutisella, jossa kerrotaan vuokrien ja vastikkeiden pysyvän vuoden 2016 tasolla. Nollakorotuksen ovat mahdollistaneet alhainen korkotaso sekä maltillinen kustannuskehitys, mistä iso kiitos kuuluu asukkaille ja yhteistyökumppaneille.

- Haluamme edesauttaa kohtuuhintaista asumista Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa ja viime vuosina vuokrankorotukset ovatkin olleet pieniä. Tänä vuonna pystymme menemään nollakorotuksin korkotuetuissa vuokra- ja asumisoikeusasunnoissamme, kertoo Janne Tuominen, YH Kodit Oy:n toimitusjohtaja.



YH Kotien asuntokanta on melko nuorta, sillä vanhimmat asunnot ovat 1990-luvun puolivälistä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. YH Kodeilla on Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa noin 6 500 asuntoa.



- Vaikka asuntokantamme on melko nuorta, palkitsemme vuosittain pitkäaikaisia vuokralaisiamme huoneistoremontilla. Teemme vuosittain lähes 200 remonttia asuntoihin, joissa on asuttu yhtäjaksoisesti 10 tai 20 vuotta. Tämä kertoo meillä pitkään viihtyvistä vuokralaisista ja siitä, että huoneistoja pidetään hyvässä kunnossa, toteaa YH Kotien kiinteistöliiketoimintajohtaja Riitta Järvenpää.



- Vuokran nollakorotuksesta iso kiitos kuuluu myös asukkaillemme. Energiatietoiset asukkaamme säästävät omalla toiminnallaan energiaa ja vettä ja pitävät huolta kodeistaan, mikä pitää kustannukset alhaisina. Kiitokset ovat paikallaan myös pitkäikäisille yhteistyökumppaneillemme, joiden kanssa kehitämme toimintaamme jatkuvasti, jotta pystymme pitämään huoneistomme ja kiinteistömme hyvässä kunnossa kohtuullisin kustannuksin, Järvenpää jatkaa.



Rakennuttajana YH Kodit pyrkii lisäämään uutta asuntokantaa keskeisille paikoille Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Tänä vuonna uusia vuokra-asuntoja valmistuu Turkuun, Tampereelle ja Nokialle, yhteensä 182 kappaletta. Lisäksi Tampereelle valmistuu 198 uutta omistusasuntoa.



- Investoimme jatkuvasti uuteen asuntokantaan ja pyrimme rakennuttamaan asuntoja, joita vuokralaiset toivovat. Turkuun valmistuu mm. yksitasoisia, tehokkain neliöin varustettuja rivitaloasuntoja ja Nokialle pieniä Kotosalla-asuntoja, kertoo Tuominen YH Kotien vuoden 2017 suunnitelmista.



- Tulemme tänä vuonna kehittämään myös asukasviestintäämme, jotta pystymme paremmin palvelemaan asukkaitamme ja kehittämään toimintaamme. Lanseeraamme talven aikana YH Kotien oman asukasportaalin ja tulemme keräämään entistä aktiivisemmin palautetta asukkailtamme. Lisäksi tulemme lisäämään viestintäämme asukkaidemme suuntaan uudella uutiskirjeellä, Tuominen jatkaa vuoden 2017 suunnitelmista.