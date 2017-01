SUKUPOLVIEN KORTTELISSA VUODEN PARHAAT ARA -NELIÖT

19.1.2017 14:00 | Asuntosäätiö

Helsingin Jätkäsaareen on valmistumassa ainutlaatuinen Sukupolvienkortteli, jolle Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, ARA on myöntänyt asuntorakentamisen tunnustuspalkinnon. Asuntosäätiö on ollut mukana kehitystyössä ja rakennuttanut kortteliin hitas-asuntoja. Korttelin yhteisöllisyyttä korostava konsepti edustaa uutta ajattelua Suomessa ja sopii erinomaisesti Asuntosäätiön tavoitteisiin tuottaa hyvä koti kaikille. Tunnustus luovutettiin ARA-päivässä Helsingissä 19.1.

Jätkäsaareen nouseva Sukupolvienkortteli tuo uusia tuulia suomalaiseen kaupunkiasumiseen. Kyläyhteisöhenkeä herättelevä malli yhdistää eri-ikäiset ja erilaiset ihmiset samaan pihapiiriin. Vuonna 2010 alkaneessa kehitystyössä ovat olleet mukana korttelin rakennuttajat Asuntosäätiö, Setlementtiasunnot ja HOAS yhteistyössä Aalto-yliopiston, Tekesin, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn, Ympäristöministeriön ja Helsingin kaupungin kanssa. Itse kortteli muodostuu Asuntosäätiön Asunto Oy Helsingin Hyväntoivonpuiston, Setlementtiasuntojen ja HOASin taloista, joissa on yhteensä 262 asuntoa. Sukupolvienkorttelin keskeinen toimija on Setlementtiasunnot Oy, joka on rakennuttanut kortteliin vuokra-asuntoja ARAn korkotukilainalla sekä eri kerroksiin hajasijoitettuja asuntoja liikuntaesteisille henkilöille. Omalta osaltaan korttelin asujaimiston monipuolisuutta tukee Asuntosäätiön rakennuttamat 47 hitas-asuntoa, joiden koot vaihtelevat 34 neliön yksiöistä aina 143 -neliöiseen ylimmän kerroksen viisi huonetta käsittävään kotiin. Ainutlaatuiseksi ja Vuoden Parhaat ARA-neliöt -tunnustuspalkinnon arvoiseksi, korttelin tekee sen yhteisöllisyyttä korostava ja suomalaisittain harvinainen konsepti sekä kohteen poikkeuksellisen huolellisesti mietityt yhteistilat. Ne sijaitsevat pääosin Setlementtiasuntojen kohteessa, mutta palvelevat koko korttelin asukkaita. Kortteli toteuttaa ajatusta laajennetusta kodista, jossa asukas voi hyödyntää kattavia yhteisiä tiloja, kuten pesulaa, aulan kahvilaa ja oleskelutiloja sekä kuntopolkunakin toimivaa sisäkatua. Yhteistilat on suunniteltu siten, että ne houkuttelevat spontaaniin kanssakäymiseen. Korttelin asukkaille tarjotaan myös yhteisöllisyyskoordinaattorin palveluja. Sukupolvien kortteli on erinomainen esimerkki Asuntosäätiön tavoitteista tuottaa hyvä koti kaikille, toteaa Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen Korttelin arkkitehtisuunnittelun on tehnyt arkkitehti Mari Matomäki. Asuntosäätiön hitas-asunnot valmistuivat marraskuussa ja kortteli kokonaisuudessaan valmistuu vuoden 2017 alkupuolella. Lisätietoja: Esa Kankainen, toimitusjohtaja, Asuntosäätiö sr, 020 161 2460 esa.kankainen@asuntosaatio.fi