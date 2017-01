Maunula-talon avajaisviikolla on ohjelmaa kaikille

19.1.2017 14:34 | Maunula-talo

Maunula-talon avajaisviikon 30.1.–4.2.2017 ohjelmakattaus pitää sisällään teatteria, kirjallisuutta, runoutta, kirjoittamista, bändejä, konsertteja, kuorolaulua, sirkusta, mediataidetta, valokuvia, sarjakuvia, luontotietoutta, tanssia, muskareita, satuja, pop up -työpajoja, kieltenoppimista, puheita sekä keskusteluja.

Maunula-talo on paikallisen kulttuurin, oppimisen ja asukasyhteistyön uusi keskus. Myös avajaisviikon ohjelmassa on painotettu paikallisuutta: lähes kaikki esiintyjät ovat alueen nykyisiä tai entisiä asukkaita tai toimijoita. Panoksensa ohjelmaan antaa lähes 200 esiintyjää, jotka valittiin avoimen ohjelmahaun kautta. Ohjelma on tuotettu yhteistyössä Maunula-talon työntekijöiden, talon neuvottelukunnan asukasjäsenten sekä Maunula-seuran kanssa.

Viikon päätapahtumat nähdään Metsäpurosalissa, jossa musiikkia esittävät muun muassa Maunula-seuran ylpeydenaihe Kärtsy plays Flatus, lapsuutensa Maunulassa asunut pianisti Iiro Rantala, juhlaa varten voimansa yhdistäneet Pakilan musiikkiopiston Baggböle Big Band sekä jousiorkesteri Pakila Strings sekä nuorison suosimat räp-tähdet Musta Barbaari ja Prinssi Jusuf. Lisäksi talossa kuullaan makupaloja blues- ja kansanmusiikkipainotteisen Juurakko-yhtyeen pian julkaistavalta uudelta levyltä.

Mediataidetta ja Maunulan maisemia

Vahvan panoksen ohjelmistoon tuovat m-cult sekä Suomen Kansallisteatteri yhteisöllisillä Helsingin malli -taidepiloteillaan. Viikolla saa ensi-iltansa neljä m-cultin mediateosta, jotka ovat syntyneet kansainvälisten taiteilijoiden ja Maunulan asukkaiden yhteistyönä. Valentina Kargan, Elena Mazzin ja taiteilijaduo La Jetéen näyttely on avoinna 14.2. saakka. Suomen Kansallisteatteri tuo lavalle Maunulan maisema -yleisötyöprojektin Muotokuvia-esityksen, joka dramatisoi viiden asukkaan elämää ja todellisuutta. Esityksen ohjauksesta ja dramaturgiasta vastaavat Juho Gröndahl ja Eveliina Heinonen.

Kirjallisuus ja sanataide valtaavat Maunula-talon monipuolisesti. Kirjailijaillan vieraana torstaina 2.2. on vuoden 2016 kirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittanut kirjailija Jukka Viikilä. Viikon aikana tarjolla on kirjoittamisen, kirjallisuuden ja lavarunouden työpajoja, Arktinen hysteria -lukupiiri sekä yllätyksellistä pop up -runoutta Riimi ja Vimma -ryhmältä.

Maunulan Luontopolku esittelee Maunulan luontoa asukkaiden kokoamien kuvakavalkadien kautta. Luontopäivään kuuluu muun muassa juonnettuja kuvaesityksiä Keskuspuistosta, Maunulan luonnosta sekä eläimistöstä. Luontoteema on esillä myös muun muassa työväenopiston Suomi 100 -juhlavuoden Metsä meissä -ohjelmistossa, josta nähdään opiston kurssilaisten esittämiä otteita.

Lastenohjelmaa ja lauantaitansseja

Perheen pienimmät pääsevät viikon aikana nauttimaan satutunneista ja muskareista sekä Pakilan musiikkiopiston koululaiskonsertista. Perjantaina nuoret sirkustaiteilijat Ohto ja Amos viihdyttävät väkeä jongleeraten ja Maunulan naisvoimistelijat tuovat estradille sirkusmaisen esityksen; klovnerian työpajassa tutkitaan leikittelevää yleisökontaktia. Lauantaina lastenteatteri Kurnuttava Sammakko esittää Jussi Sutisen lastenkirjaan perustuvan Sininen talo -näytelmän.

Lauantaina 4.2. talon pääsuunnittelija Mikko Summanen (K2S) kertoo talon yhteisöllisestä suunnittelusta yhdessä työväenopiston, kirjaston ja nuorisotoimen sekä Maunulan demokratiahankkeen edustajien kanssa. Klo 14–15.30 Metsäpurosalissa kokoonnutaan yhteiseen avajaisjuhlaan. Apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen tervehdyksen jälkeen lavalle nousevat muun muassa naisten Maailma-kuoro, trubaduuri Pirjo Sipi, runonlausuja Anna-Leena Vottonen sekä Kansallisteatterin Muotokuvia-esityksen Martin Hackenberg. Juhlan päättää m-cultin Sounds and stories live -ääniteos, jonka taiteilija Jobina Tinnemans luo yhdessä paikallisen neuleorkesterin kanssa

Avajaisviikon lopuksi tanssitaan Metsäpurosalissa työväenopiston Haavekuvaorkesterin sekä maunulalaisten nuorten Grandmother Corn -yhtyeen tahtiin perinteisissä lauantaitansseissa.

Ennakkolippuja tiistain ja keskiviikon iltaohjelmiin

Viikon tapahtumat ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Tiistain ja keskiviikon iltaohjelmiin jaetaan edellisenä päivänä ennakkolippuja 90 kpl/esitys (1 per henkilö) kirjaston asiakaspalvelussa (Maunula-talo) sekä Maunulan Mediapajalla (Metsäpurontie 25).

Kärtsy plays Flatus -konsertin ja Muotokuvia-esityksen (31.1.) ennakkoliput ovat jaossa maanantaina 30.1. klo 9 lähtien.

Iiro Rantalan konsertin (1.2.) ennakkoliput ovat jaossa tiistaina 31.1. klo 9 lähtien.

Ohjelma kokonaisuudessaan:

http://maunulatalo.fi/maunula-talon-avajaisviikon-30-1-4-2-2017-ohjelma/

Avajaisviikkoa ovat tukeneet Helsingin kulttuurikeskus ja HOK-Elanto.

