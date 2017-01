Kaupunkipyörien kausimaksut säilyvät samana, käyttömaksuja yksinkertaistetaan

19.1.2017 17:54 | HKL

Suuren suosion saavuttaneen Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmän käyttäjämaksut kaudelle 2017 on päätetty. HKL:n johtokunnan torstaisen päätöksen mukaan kausimaksut säilyvät saman suuruisina kuin viime kaudella, mutta puolen tunnin ylittävän käytön lisämaksuja tullaan yksinkertaistamaan.

Kaupunkipyörät saa ensikin kesänä käyttöön maksamalla joko 25 euron koko pyöräilykauden kattavan maksun, 10 euron viikon maksun tai 5 euron päivämaksun. Kausimaksut sisältävät mahdollisuuden käyttää järjestelmää maksetun kauden aikana rajattoman määrän käyttökertoja, jotka ovat pituudeltaan alle puoli tuntia. Puolen tunnin ylittävän yhtäjaksoisen pyöräilyn lisämaksu on jatkossa saman suuruinen jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta.

Ennen lisämaksun suuruus on noussut portaittain puolen tunnin maksuttoman käyttöajan jälkeen, mutta nyt tilalla on kiinteä yhden euron veloitus jokaista puolta tuntia kohden. Toisin sanoen jokaisen ylimääräisen puolituntisen hinta on yksi euro. Jos pyörää siis käyttää täydet viisi tuntia, se maksaa vain yhdeksän euroa nykyisen 14,5 euron sijaan.

Lisämaksuton, kausimaksuun sisältyvä pyöräilyaika säilyy 30 minuutissa. Aikaraja kannustaa käyttäjiä palauttamaan pyörät välillä asemille ja siten säilyttämään pyörät kierrossa, että niitä pääsee käyttämään mahdollisimman moni. Pyöräillä voi kuitenkin tarvittaessa pidemmänkin ajan, maksimissaan viisi tuntia, mutta siitä veloitetaan mainittu lisämaksu. Kaupunkipyöräverkoston kolminkertaistuessa vuonna 2017 pyörien palautuspaikkoja on enemmän, jolloin myös kausimaksulle saa enemmän vastinetta.

Kaupunkipyöräpalvelu on saanut Helsingissä poikkeuksellisen paljon myönteistä palautetta ja sen käyttäjämäärät ovat ylittäneet odotukset. Pyöräverkoston laajeneminen ensi keväänä edistää entisestään joukkoliikennejärjestelmän palvelutasoa, kun esimerkiksi liityntämatkoihin voi käyttää kaupunkipyöriä. Seuraavalle kaupunkipyöräkaudelle rekisteröityminen alkaa huhtikuussa 2017.