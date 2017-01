Vuokra-asuntoja saadaan lisää yksityisiä vuokranantajia tukemalla

Yksityinen vuokranantaja maksaa veronsa tunnollisesti 29.11.2016 11:28

Yksityisillä vuokranantajilla on oikeus tulonhankkimisvähennyksiin aivan kuten muillakin sijoittajilla muissa sijoitusmuodoissa. Viime päivinä mediassa on keskusteltu uudisasuntojen vuokraamisen veroedusta, jonka perusteella vuokranantaja voi vähentää yhtiölainan osuuden vuokratuloista. Kolikolla on kuitenkin myös toinen puoli. -Mitä enemmän vuokranantaja on tehnyt uudiskohteessa vähennyksiä vuokratulostaan, sitä enemmän hän maksaa luovutusvoittoveroa. Ei voi siis sanoa, että uudiskohde on vuokranantajalle useita kymmeniä tuhansia euroja edullisempi, kun hän kuitenkin maksaa tuon veron asunnon myydessään, kommentoi Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva