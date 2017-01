Monimuotoisuudesta yritysten kasvun vauhdittaja

20.1.2017 08:15 | Helsingin seudun kauppakamari

Helsingin seudun kauppakamari, Keskuskauppakamari ja työ- ja elinkeinoministeriö käynnistävät Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanjan, jossa tuodaan esiin ja palkitaan monikulttuurisuudessa ja kansainvälistymisessä menestyneitä yrityksiä.

- Monikulttuurinen työvoima voi olla todellinen kilpailuetu yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa tai tähdätä kansainvälisille markkinoille. Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanjan tarkoituksena on herätellä yhteiskuntaa tunnistamaan monikulttuurisuuden hyötyjä ja yrityksiä kehittämään omia erilaisuuden kohtaamisvalmiuksiaan, Skanska Oy:n henkilöstöjohtaja ja tuomariston puheenjohtaja Kirsi Mettälä sanoo.

- Työ- ja elinkeinoministeriö haluaa Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanjaan osallistumalla kannustaa yrityksiä kehittämään rohkeasti monimuotoista työelämää. Monimuotoisuus synnyttää uusia innovaatioita ja yrityksiä. Teemme työ- ja elinkeinoministeriössä töitä sen eteen, että tulevaisuudessa yritysten olisi yhä helpompi löytää kansainvälisiä osaajia kasvunsa edistäjiksi, kansliapäällikkö Jari Gustafsson kertoo.

Monikulttuurisuus yritysten kilpailuetuna

Kauppakamarin joulukuussa 2016 tekemän selvityksen mukaan vieraskielisiä rekrytoivista yrityksistä neljäsosa on löytänyt uusia näkökulmia liiketoimintaansa ja asiakastyytyväisyys on kasvanut.

Kauppakamarin selvitykseen vastanneista yrityksistä 60 prosentilla on vieraskielistä työvoimaa. Vastaava osuus alle 10 henkeä työllistävissä yrityksissä on kaksi viidesosaa. Yli 50 henkeä työllistävissä yrityksissä osuus on jo lähes 90 prosenttia.

-Osaavan työvoiman lisäksi vieraskielinen työvoima auttaa löytämään yrityksiä kansainvälistymään tunnistamalla potentiaalisia kasvumarkkinoita ja tehostamalla menossa olevia vientiponnisteluja. Merkittäviä hyötyjä ovat myös vaikutukset asiakastyytyväisyyteen, tuotekehitykseen ja yrityksen kieliosaamiseen, Helsingin seudun kauppakamarin projektijohtaja Markku Lahtinen toteaa.

Selvitykseen vastasi 360 kauppakamarin jäsenyrityksen edustajaa pääosin Uudenmaan alueelta.

Osana Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanjaa järjestetään kilpailu, jossa haetaan monikulttuurisuudessa menestyneitä yrityksiä. Asiantuntijakumppani itim Internationalin toteuttaman kyselytutkimuksen avulla toteutettavan kilpailun tarkoituksena on tunnistaa ja palkita yrityksiä ja työnantajia, jotka ovat menestyneet työyhteisön monikulttuurisuudessa ja sen hyödyntämisessä. Kilpailu on yrityksille maksuton ja se on avoinna 20.1.-31.5.2017.

Kilpailun tuomariston puheenjohtajana toimii Skanska Oy:n henkilöstöjohtaja Kirsi Mettälä, ja muina jäseninä ovat työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä, HOK-Elannon henkilöstöjohtaja Antero Levänen ja Opteam Oy:n toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen. Tuomariston asiantuntijaedustaja on itim Internationalin Managing Director Egbert Schram.

Kampanja toteutetaan osana Euroopan sosiaalirahaston ja Uudenmaan liiton tukemaa At Work in Finland/COME-projektia.



Lisätietoja:



Markku Lahtinen

projektijohtaja, Helsingin seudun kauppakamari COME-projekti

+358 50 571 3564

Laura Lindeman

erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö

+358 29 504 7205