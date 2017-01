Puhtausalan esimies -kilpailun voittoon Niina Kesti Poistoa Oy:stä

Runsas lumi tuo mukanaan riskejä - kattoja syytä tarkkailla 14.1.2016 13:49

Viimepäivien voimakas lumisade on ehtinyt kerryttää katoille lunta, ja kattojen tilannetta on syytä tarkkailla etenkin riskikohteissa. Vaikka satanut lumi on kevyttä ja sään ennustetaan pysyvän pakkasella, talojen rakenteista tuleva lämpö voi sulattaa lunta katoilla aiheuttaen vaaratilanteita.