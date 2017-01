Are toteuttaa talotekniikan Helsingin keskustakirjasto Oodiin

20.1.2017 09:00 | Are Oy

Jaa

Are ja YIT ovat sopineet Helsingin keskustakirjasto Oodin taloteknisten töiden toteuttamisesta. Are tekee Oodiin lämpö-, vesi-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatiotyöt. Sopimuksen arvo on n. 7,5 M€.

Havainnekuvaa keskustakirjastosta

Keskustakirjasto on laajuudeltaan 17 250 brm2. Se tulee olemaan arkkitehtuuriltaan mielenkiintoinen uuden ajan kirjasto, joka täydentää Töölönlahden aluetta. Kiinteistön energiatehokkuuteen kiinnitetään erityishuomiota jo rakennusvaiheessa. ”Teknisesti ja arkkitehtuuriltaan vaativa julkinen hanke edellyttää korkeatasoista ja laadukasta teknistä toteutusta. Tämän vuoksi halusimme toteuttaa talotekniikan kokonaistoimituksena. Aren monipuolinen osaaminen, ammattitaitoinen projektinjohto sekä riittävät resurssit varmistavat lopputuloksen laadun”, sanoo projektipäällikkö Jorma Kontturi YIT:stä. ”Keskustakirjasto Oodin rakentaminen on meille erittäin kiinnostava työmaa eikä vähiten siksi, että se sijaitsee keskeisellä paikalla Helsingissä ja tulee merkittävästi muokkaamaan kaupunkikuvaa. Talotekniikan merkitys on suuri kovassa käytössä olevassa kiinteistössä. Are tehtävänä on varmistaa Oodin tuleville käyttäjille miellyttävät sisäolosuhteet”, toteaa Aren aluejohtaja Kai Nurho. Lisätietoja antavat: Are Oy

Kai Nurho, aluejohtaja, puh. 040 516 4233, kai.nurho@are.fi YIT Rakennus Oy

Jorma Kontturi, projektipäällikkö, puh. 040 861 9871, jorma.kontturi@yit.fi

Avainsanat keskustakirjastoLVISAtalotekniikka

Kuvat Havainnekuvaa keskustakirjastosta Lataa