Genesta hankkii maamerkin Helsingin Hämeentie 11:sta

20.1.2017 09:46 | Genesta Property Nordic

Genesta hankkii Helsingin Sörnäisissä osoitteessa Hämeentie 11 sijaitsevan, 11 200 m2:n kokoisen toimitilakiinteistön GNRE Fund II -rahastoon. Kiinteistön myyjä on JP Morgan Asset Management -yhtiön hallinnoima rahasto. Rakennuksen on suunnitellut Väinö Vähäkallio ja se valmistui 1927 Elannon pääkonttoriksi.

Kiinteistön päävuokralainen, Helsingin kaupungin Opetusvirasto, muutti tiloista pois joulukuussa 2016. Tilat tullaan remontoimaan kokonaisuudessaan ennen seuraavia vuokrauksia.

“Hämeentie 11 sopii meidän sijoitusstrategiaamme erittäin hyvin ja odotamme kovasti, että pääsemme kehittämään kiinteistöä. Haluamme kunnioittaa kiinteistön arkkitehtuuria ja historiaa, ja luoda jotain todella uniikkia Suomen toimitilamarkkinoille”, kommentoi Genestan toimitusjohtaja David Neil.

GNRE Fund II

Tämä on viides GNRE Fund II:n sijoitus. Rahaston strategiana on tarjota institutionaalisille sijoittajille value-add toimitilakiinteistöjä Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Helsingissä ja Oslossa. Rahasto sijoittaa myös liike- ja logistiikkakiinteistöihin Pohjoismaiden pääkaupunkiseuduilla. Rahastolla on 373 milj. euroa pääomaa 12:lta institutionaaliselta sijoittajalta.