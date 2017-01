Tänään on sinun virkaanastumispäiväsi: kauan odotettu poliittinen strategiapeli Urban Empire ladattavissa Steam-kaupasta tästä päivästä lähtien

20.1.2017 12:00 | Reborn Games

Tiedote 20.1.2017. Tamperelaisen Reborn Gamesin kehittämällä, kansainvälisen lehdistön hehkuttamalla pelillä on jo hurjasti ennakkotilauksia. Vuonna 2012 perustettu strategia- ja simulaatiopelejä kehittävä tamperelainen peliyhtiö Reborn Games julkaisi tänään odotetun Urban Empire -PC-pelinsä yhteistyössä kansainvälisen Kalypso Media -pelijulkaisijan kanssa. Urban Empire on strateginen kaupunginhallintapeli, jossa pelaaja astuu kaupungin pormestarin saappaisiin ja hallitsee kaupunkia ja sen kansalaisia viidellä eri aikakaudella Euroopan historiassa, vuodesta 1820 vuoteen 2020.

“Urban Empire on uraauurtava kaupungin hallintapeli, jossa kaupungin rakentaminen yhdistyy poliittiseen juonitteluun ja luo täysin uudenlaisen pelikokemuksen”, Rebornin toimitusjohtaja Ilkka Immonen kertoo. “Pelille on jo ennen julkaisua kertynyt suuri joukko faneja, ja ennakkotilauksia on tehty huomattavasti, joten on mahtavaa päästä tänään viimein julkaisemaan peli Steam-kaupoissa ympäri maailman”.

Pelissä on neljä viisihenkistä perhedynastiaa, ja pelaaja toimii pormestarina yhdessä kuvitteellisen Swarelia-maan kaupungeista. Kaikilla perheenjäsenillä on omat tavoitteensa ja agendansa, joten pelaaja joutuu luovimaan hyvinkin erilaisissa tilanteissa saavuttaakseen tavoitteensa. Pormestarin tehtävänä on johtaa kaupunkia parhaaksi katsomallaan tavalla: joko luottamalla demokratiaan tai johtamalla kaupunkia itsevaltiaana. Pelaajan tavoitteena on muun muassa suunnitella kaupungin infrastruktuuri ja kaupunginosat, väitellä poliittisista päätöksistä kaupunginvaltuustossa - ja kiristää tai lahjoa vastustajia.





Urban Empire

Urban Empire on uraauurtava strategiapeli, jossa yhdistyy kaupungin rakentaminen ja poliittinen juonittelu 200 vuoden aikana, viidellä eri historiallisella aikakaudella. Saavuttaakseen omat tavoitteensa ja pitääkseen kaupungin asukkaat ja perheensä tyytyväisenä, kaupungin pormestarina toimivan pelaajan tulee strategisesti suunnitella siirtojaan ja kuinka rakentaa hallitsemansa kaupungin.

Reborn Games

Vuonna 2012 perustetun, henkilöstömäärältään Tampereen suurimman peliyhtiön Rebornin omistavat pääosin yrityksen työntekijät. Reborn Games keskittyy PC- ja mobiilipelikehitykseen ja on toistaiseksi julkaissut kaksi PC peliä ja yhden mobiilipelin. Reborn julkaisee tammikuussa Urban Empire PC-pelin yhteistyössä saksalaisen julkaisijan Kalypso-median kanssa. Rebornin liikevaihto on kasvanut yli 50 prosenttia joka vuosi.

